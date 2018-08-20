Маркизио станет одноклубником Головина, Груича не будет в ЦСКА. Трансферы и слухи дня
До закрытия трансферного окна в РПЛ — 11 дней.
До закрытия трансферного окна в РПЛ — 11 дней.
Полузащитника «Ливерпуля» Груича не будет в ЦСКА. 22-летний серб ближайший год проведет на правах аренды в немецкой «Герте». Армейцы тоже хотели на время одолжить хавбека, трансферная стоимость которого — 5 млн евро. Но теперь вопрос закрыт, на Груича будут смотреть фанаты Бундеслиги.
«Уфа» выбила из Лиги Европы команду из Люксембурга — «Прогрес». А теперь еще и хочет забрать игрока у бывшего соперника. Оливье Тилль — полузащитник, в прошлом сезоне забивший 6 голов и сочинивший 7 ассистов. Кроме того, он выступает за мощную сборную Люксембурга. Собственно, именно Тилль забил «Уфе» в первом матче в Башкортостане (2:1).
Хавбек «Урала» Петрус Бумаль — парень нескромный. Он лично уверен, что готов играть в чемпионате Франции. О чем камерунец и рассказал в интервью: «Учитывая уровень, который мне удавалось показывать в прошлом сезоне, готов рассмотреть предложения от топ-7−8 клубов Франции. Знаю, что мне по силам играть в Лиге 1».
«Зенит»
Клаудио Маркизио близок к переходу в «Монако». По информации Football Italia, воспитанник «Ювентуса» уже прибыл в
На прошлой неделе Маркизио покинул «Юве» после 25 лет в клубе и стал свободным агентом. Сообщалось об интересе к игроку со стороны «ПСЖ», «Ниццы» и «Монреаль Импакт». Также был вариант в Китае.
Боатенг уходит из «Баварии». По крайней мере, Джерому дали официальное добро на трансфер. Президент мюнхенцев Ули Хенесс признался: «Мы не станем удерживать Боатенга. 50 процентов, что он будет играть за «ПСЖ», это правда. Весь вопрос в том, устроит ли нас предложение парижан. Впрочем, мы будем рады, если Джером останется в «Баварии».
У Эдена Азара в «Челси» другая ситуация — он как раз точно не совершит громкий трансфер. Бельгийца очень хотел «Реал». Но форвард продолжит играть на «Стэмфорд Бридж». «Было много слухов и много неправды. На данный момент меня все устраивает. Мой нынешний контракт действует еще два года. В этом году я не покину команду», — слова Азара.
А вот Максим Гоналон официально перебрался в Испанию. Французский полузащитник не может закрепиться в основе «Ромы», потому теперь будет работать в «Севилье». Пока на правах годичной аренды.
«Манчестер Сити»