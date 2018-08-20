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11:56 (мск), источник: Sport24

Маркизио станет одноклубником Головина, Груича не будет в ЦСКА. Трансферы и слухи дня

До закрытия трансферного окна в РПЛ — 11 дней.

Источник: AFP 2018

Главное о РПЛ

Полузащитника «Ливерпуля» Груича не будет в ЦСКА. 22-летний серб ближайший год проведет на правах аренды в немецкой «Герте». Армейцы тоже хотели на время одолжить хавбека, трансферная стоимость которого — 5 млн евро. Но теперь вопрос закрыт, на Груича будут смотреть фанаты Бундеслиги.

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«Уфа» выбила из Лиги Европы команду из Люксембурга — «Прогрес». А теперь еще и хочет забрать игрока у бывшего соперника. Оливье Тилль — полузащитник, в прошлом сезоне забивший 6 голов и сочинивший 7 ассистов. Кроме того, он выступает за мощную сборную Люксембурга. Собственно, именно Тилль забил «Уфе» в первом матче в Башкортостане (2:1).

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Хавбек «Урала» Петрус Бумаль — парень нескромный. Он лично уверен, что готов играть в чемпионате Франции. О чем камерунец и рассказал в интервью: «Учитывая уровень, который мне удавалось показывать в прошлом сезоне, готов рассмотреть предложения от топ-7−8 клубов Франции. Знаю, что мне по силам играть в Лиге 1».

«Зенит» по-прежнему не поставляет новости о новичках команды. Хотя Сергей Семак говорил, что они клубу, мягко говоря, нужны. А тут еще и печальная новость: травма, полученная Кристианом Нобоа в игре с «Уралом» (4:1), оказалась серьезной. Совсем серьезной — видимо, эквадорец порвал кресты…

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Что в Европе

Клаудио Маркизио близок к переходу в «Монако». По информации Football Italia, воспитанник «Ювентуса» уже прибыл в Монте-Карло и может стать одноклубником Александра Головина.

На прошлой неделе Маркизио покинул «Юве» после 25 лет в клубе и стал свободным агентом. Сообщалось об интересе к игроку со стороны «ПСЖ», «Ниццы» и «Монреаль Импакт». Также был вариант в Китае.

Боатенг уходит из «Баварии». По крайней мере, Джерому дали официальное добро на трансфер. Президент мюнхенцев Ули Хенесс признался: «Мы не станем удерживать Боатенга. 50 процентов, что он будет играть за «ПСЖ», это правда. Весь вопрос в том, устроит ли нас предложение парижан. Впрочем, мы будем рады, если Джером останется в «Баварии».

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У Эдена Азара в «Челси» другая ситуация — он как раз точно не совершит громкий трансфер. Бельгийца очень хотел «Реал». Но форвард продолжит играть на «Стэмфорд Бридж». «Было много слухов и много неправды. На данный момент меня все устраивает. Мой нынешний контракт действует еще два года. В этом году я не покину команду», — слова Азара.

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А вот Максим Гоналон официально перебрался в Испанию. Французский полузащитник не может закрепиться в основе «Ромы», потому теперь будет работать в «Севилье». Пока на правах годичной аренды.

«Манчестер Сити» по-прежнему ищет центрального полузащитника. Жоржинью выбрал «Челси», а у Гвардиолы нового игрока в середину поля так и не появилось. Новая цель «Сити» — 21-летний португалец Рубен Невеш из «Вулверхэмптона». Сумма возможного трансфера — 60 миллионов евро. Разумеется, речь о переходе зимой, сейчас трансферное окно в АПЛ уже закрыто.

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Экс-форвард «Кубани» (а заодно и «Ливерпуля») Джибриль Сиссе снова решил играть в футбол. 37-летний француз должен вот-вот подписать контракт с итальянским клубом «Виченца 1902». Команда выступает в серии D. Как круто умеет выступать Сиссе — знают все.

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