Проваливший финал Лиги чемпионов вратарь оказался не нужен «Ливерпулю»

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, главный тренер «красных» Юрген Клопп готов отпустить 25-летнего голкипера. Интерес к вратарю, который потерял статус основного в в «Ливерпуле» с приходом бразильца Алиссона, проявляет «Бешикташ». Турецкий клуб рассматривает возможность аренды Кариуса. Если сделка состоится, «вторым номером» у мерсисайдцев будет Симон Миньоле.

Кариус выступает за «Ливерпуль» с лета 2016 года. Его контракт с «красными» рассчитан до лета 2021 года. Трансферная стоимость голкипера оценивается в 10,8 миллиона фунтов. В прошлом сезоне голкипер провел за мерсисайдцев 33 матча, пропустив 31 гол. В 16 играх он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, Кариус стал мишенью для критики после финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», когда его ошибки привели к двум голам и обрекли «Ливерпуль» на поражение (1:3). После игры выяснилось, что второй тайм вратарь доигрывал с сотрясением мозга после удара локтем от защитника мадридцев Серхио Рамоса.