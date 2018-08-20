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11:09 (мск), источник: Vesti.kz

Проваливший финал Лиги чемпионов вратарь оказался не нужен «Ливерпулю»

Вратарь английского «Ливерпуля» Лорис Кариус может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Mirror.

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, главный тренер «красных» Юрген Клопп готов отпустить 25-летнего голкипера. Интерес к вратарю, который потерял статус основного в в «Ливерпуле» с приходом бразильца Алиссона, проявляет «Бешикташ». Турецкий клуб рассматривает возможность аренды Кариуса. Если сделка состоится, «вторым номером» у мерсисайдцев будет Симон Миньоле.

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Кариус выступает за «Ливерпуль» с лета 2016 года. Его контракт с «красными» рассчитан до лета 2021 года. Трансферная стоимость голкипера оценивается в 10,8 миллиона фунтов. В прошлом сезоне голкипер провел за мерсисайдцев 33 матча, пропустив 31 гол. В 16 играх он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, Кариус стал мишенью для критики после финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», когда его ошибки привели к двум голам и обрекли «Ливерпуль» на поражение (1:3). После игры выяснилось, что второй тайм вратарь доигрывал с сотрясением мозга после удара локтем от защитника мадридцев Серхио Рамоса.

Однако на этом злоключения Кариуса не закончились. Голкипер продолжил чудить на предсезонных сборах и совершать голевые ошибки.

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