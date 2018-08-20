Клуб Кабананги после «слива» форварда в «Астану» купил очередного дорогостоящего новичка

Так, в «Аль-Наср» из турецкого «Фенербахче» перебрался 28-летний бразильский полузащитник Жулиано. Сумма сделки составила 11 миллионов евро. Футболист известен по выступлениям за бразильские «Парана», «Интернасьонал», «Гремио», украинский «Днепр», питерский «Зенит» и национальную сборную своей страны.

Ранее расположение «Аль-Насра» пополнили десять новых игроков. Среди них следует отметить Ахмеда Мусу, поигравшего за московский ЦСКА и английский «Лестер». Трансфер 25-летнего нигерийца обошелся саудитам в 16,5 миллионов евро. Также 8,5 миллионов было выплачено английскому «Уотфорду» за 31-летнего марокканца Нордина Амрабата, и пять миллионов от «Аль-Насра» получил бразильский «Сан-Паулу» за переход 29-летнего Петроса Матеуса.

«Аль-Наср» также владеет правами на Жуниора Кабанангу, который в январе был куплен у «Астаны» за два миллиона евро. Контракт с 29-летним конголезским нападающим рассчитан до 30 июня 2020 года. Этот трансфер стал самым дорогим в истории казахстанского футбола. В шести матчах за новый клуб Кабананга забил четыре гола. В июле казахстанский чемпион арендовал футболиста до лета следующего сезона.