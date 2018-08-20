Итальянские футбольные фанаты требуют убрать женщин с трибуны

Источник: BBC News Русская служба

«Олимпико» — домашняя арена «Лацио», выступающего в Серии А.

Ультрас из фан-клуба команды давно снискали себе славу агрессивных и склонных к расистским и антисемитским выходкам.

Перед первой игрой сезона они распространили листовку, в котором называют сектор Curva Nord на стадионе «святая святых», где женщинам не место.

Фанаты призывают «жен, подруг и прочих женщин» не сидеть на первых 10 рядах сектора, напоминая, что на стадионе полно других мест.

«Те, для кого визит на стадион то же самое, что романтическая прогулка по Вилле Боргезе, пусть сидят на других рядах», — говорится в посте одного из ультрас Рикардо на «Фейсбуке».

В прошлом сезоне на клуб был наложен штраф за то, что фанаты распространили стикеры антисемитского толка с изображением жертвы Холокоста Анны Франк в майке футбольного клуба «Рома» — одного из главных соперников «Лацио» в серии А.