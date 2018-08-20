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13:41 (мск), источник: ТАСС

«Монако» провел презентацию российского футболиста Головина

ТАСС, 20 августа. Футбольный клуб «Монако» провел презентацию российского полузащитника Александра Головина. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Источник: AP 2018

«Монако» очень сильная команда, здесь очень хорошо воспитывают футболистов. И с учетом этого я и принял решение перейти сюда, — сказал 22-летний Головин.

Вице-президент «Монако» Дмитрий Васильев подчеркнул, что в клубе надеются на молодых игроков. «Мы находимся в непрерывном развитии и хотим привлечь в команду лучших молодых футболистов Европы и мира», — отметил функционер.

Во время загрузки произошла ошибка.

8 августа стало известно, что Головин получил травму лодыжки на тренировке «Монако» и выбыл на неопределенный срок.

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в конце июля, подписав контракт на пять лет. В составе армейцев он стал чемпионом России 2016 года. В составе сборной России Головин дошел до ¼ финала домашнего чемпионата мира.

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