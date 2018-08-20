«Монако» провел презентацию российского футболиста Головина

Источник: AP 2018

«Монако» очень сильная команда, здесь очень хорошо воспитывают футболистов. И с учетом этого я и принял решение перейти сюда, — сказал 22-летний Головин.

Вице-президент «Монако» Дмитрий Васильев подчеркнул, что в клубе надеются на молодых игроков. «Мы находимся в непрерывном развитии и хотим привлечь в команду лучших молодых футболистов Европы и мира», — отметил функционер.

8 августа стало известно, что Головин получил травму лодыжки на тренировке «Монако» и выбыл на неопределенный срок.