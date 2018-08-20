«Монако» провел презентацию российского футболиста Головина
ТАСС, 20 августа. Футбольный клуб «Монако» провел презентацию российского полузащитника Александра Головина. Об этом сообщает
ТАСС, 20 августа. Футбольный клуб «Монако» провел презентацию российского полузащитника Александра Головина. Об этом сообщает
«Монако» очень сильная команда, здесь очень хорошо воспитывают футболистов. И с учетом этого я и принял решение перейти сюда, — сказал 22-летний Головин.
8 августа стало известно, что Головин получил травму лодыжки на тренировке «Монако» и выбыл на неопределенный срок.
Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в конце июля, подписав контракт на пять лет. В составе армейцев он стал чемпионом России 2016 года. В составе сборной России Головин дошел до ¼ финала домашнего чемпионата мира.