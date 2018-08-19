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14:43 (мск), источник: Sport24

На матч «Реала» пришли 48 466 зрителей. Это антирекорд клуба за 9 лет

Продажа Криштиану и позднее начало матча.

Источник: Reuters

«Реал» начал новый сезон с победы над «Хетафе». После поражения в среду от «Атлетико» в Суперкубке УЕФА (2:4) Хулен Лопетеги удачно дебютировал с новой командой в примере. В первом тайме счет открыл Карвахаль, во втором забил Бэйл.

Посещаемость «Сантьяго Бернабеу» (вмещает 85 454 человек) в воскресенье — худшая в чемпионате Испании за девять лет. 24 мая 2009 года на домашнюю игру «Мадрида» с «Мальоркой» (1:3) пришли 44 270 болельщиков. Перед тем матчем у «Реала» было три поражения подряд, включая разгром от «Барселоны» в класико (2:6).

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Посещаемость в матче с «Хетафе» связывают с продажей Криштиану Роналду, но скорее сыграло позднее время. Игра началась в 22:15 по местному времени (23:15 по московскому).

«Я счастливее, чем кажется, но обычно я уже сплю в это время», — написал после игры Тони Кроос. На фото немец и правда выглядит помятым.

Во время загрузки произошла ошибка.

В субботу в 22:15 играли «Барселона» с «Алавесом» (3:0). На «Камп ноу» пришли 52 356 зрителей. Суммарная аудитория на матчах «Реала» и «Барселоны» в первом туре — 100 822 зрителей. Это совсем ненамного — на 1 468 мест — больше, чем вмещает «Камп ноу» (99 354).

Матч «Реала» и «Хетафе» прошлого сезона (3:1) посетили 55 106 человек. Это худшая посещаемость «Бернабеу» в прошлом сезоне. При том, что игра прошла 3 марта, а 24 февраля, за два тура до того, собрал 75 181 болельщика.

Реал 2:0
Первый тайм: 1:0
Хетафе
19.08.2018, 23:15 основной раунд: 1-й тур Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Хулен Лопетеги Пепе Бордалас
Голы
20′ Даниэль Карвахаль 2
51′ Гарет Бэйл 11
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 2
68′ Марселу 12
Серхио Рамос 4
Фернандес Иглесиас Начо 6
Тони Кроос 8
Карим Бензема 9
Марко Асенсио 20
71′ Дани Себальос 24
Лука Модрич 10
58′ Франсиско Роман Иско 22
Каземиру 14
77′ Гарет Бэйл 11
Лукас Васкес 17
13 Давид Сория
22 Дамиан Суарес
6 Леандро Кабрера 79′
2 Даконам Джене 42′
4 Бруно Гонсалес 79′
10 Гаку Сибасаки
18 Мауро Арамбарри 77′
20 Неманья Максимович
12 Франсиско Портильо 64′
23 Иван Алехо
23 Амат Ндиай 58′ 41′
7 Хайме Мата 63′
19 Видаль Хорхе Молина 71′ 27′
9 Родригес Анхель
Статистика
1 Желтые карточки 7
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 1
3 Угловые 0
11 Фолы 28
6 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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