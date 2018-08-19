На матч «Реала» пришли 48 466 зрителей. Это антирекорд клуба за 9 лет
Продажа Криштиану и позднее начало матча.
Продажа Криштиану и позднее начало матча.
«Реал» начал новый сезон с победы над «Хетафе». После поражения в среду от «Атлетико» в Суперкубке УЕФА (2:4) Хулен Лопетеги удачно дебютировал с новой командой в примере. В первом тайме счет открыл Карвахаль, во втором забил Бэйл.
Посещаемость «Сантьяго Бернабеу» (вмещает 85 454 человек) в воскресенье — худшая в чемпионате Испании за девять лет. 24 мая 2009 года на домашнюю игру «Мадрида» с «Мальоркой» (1:3) пришли 44 270 болельщиков. Перед тем матчем у «Реала» было три поражения подряд, включая разгром от «Барселоны» в класико (2:6).
Посещаемость в матче с «Хетафе» связывают с продажей Криштиану Роналду, но скорее сыграло позднее время. Игра началась в 22:15 по местному времени (23:15 по московскому).
«Я счастливее, чем кажется, но обычно я уже сплю в это время», — написал после игры Тони Кроос. На фото немец и правда выглядит помятым.
В субботу в 22:15 играли «Барселона» с «Алавесом» (3:0). На «Камп ноу» пришли 52 356 зрителей. Суммарная аудитория на матчах «Реала» и «Барселоны» в первом туре — 100 822 зрителей. Это совсем ненамного — на 1 468 мест — больше, чем вмещает «Камп ноу» (99 354).
Матч «Реала» и «Хетафе» прошлого сезона (3:1) посетили 55 106 человек. Это худшая посещаемость «Бернабеу» в прошлом сезоне. При том, что игра прошла 3 марта, а 24 февраля, за два тура до того, собрал 75 181 болельщика.
|Хулен Лопетеги
|Пепе Бордалас
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|1
|Желтые карточки
|7
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|1
|3
|Угловые
|0
|11
|Фолы
|28
|6
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)