На матч «Реала» пришли 48 466 зрителей. Это антирекорд клуба за 9 лет

Источник: Reuters

«Реал» начал новый сезон с победы над «Хетафе». После поражения в среду от «Атлетико» в Суперкубке УЕФА (2:4) Хулен Лопетеги удачно дебютировал с новой командой в примере. В первом тайме счет открыл Карвахаль, во втором забил Бэйл.

Посещаемость «Сантьяго Бернабеу» (вмещает 85 454 человек) в воскресенье — худшая в чемпионате Испании за девять лет. 24 мая 2009 года на домашнюю игру «Мадрида» с «Мальоркой» (1:3) пришли 44 270 болельщиков. Перед тем матчем у «Реала» было три поражения подряд, включая разгром от «Барселоны» в класико (2:6).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bmsd3i1g3Wq/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bmsd3i1g3Wq/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Tim Glemser (@glemsertim)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-20T08:56:48+00:00">20 Авг 2018 в 1:56 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Посещаемость в матче с «Хетафе» связывают с продажей Криштиану Роналду, но скорее сыграло позднее время. Игра началась в 22:15 по местному времени (23:15 по московскому).

«Я счастливее, чем кажется, но обычно я уже сплю в это время», — написал после игры Тони Кроос. На фото немец и правда выглядит помятым.

В субботу в 22:15 играли «Барселона» с «Алавесом» (3:0). На «Камп ноу» пришли 52 356 зрителей. Суммарная аудитория на матчах «Реала» и «Барселоны» в первом туре — 100 822 зрителей. Это совсем ненамного — на 1 468 мест — больше, чем вмещает «Камп ноу» (99 354).