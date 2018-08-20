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14:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Барселона» оценила своего воспитанника в полмиллиарда евро

Полузащитник сборной Испании по футболу Серхио Бускетс и каталонская «Барселона» близки к заключению нового соглашения. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Источник: РИА "Новости"

Стороны согласовали детали сделки, которую утвердят в сентябре.

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По сути, это будет не продление контракта, а обновление ряда условий.

Действующий контракт Бускетса рассчитан до 2021 года, но в нем изначально была опция продления до 2023 года.

По этому соглашению отступные за 30-летнего хавбека вырастут с 200 до 500 миллионов евро. Также будет увеличена зарплата игрока.

Бускетс — воспитанник «Барселоны». За эту команду он играет с 2008 года, проведя более 300 матчей и выиграв 28 трофеев.

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