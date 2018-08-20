«Барселона» оценила своего воспитанника в полмиллиарда евро
Полузащитник сборной Испании по футболу Серхио Бускетс и каталонская «Барселона» близки к заключению нового соглашения. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Полузащитник сборной Испании по футболу Серхио Бускетс и каталонская «Барселона» близки к заключению нового соглашения. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Стороны согласовали детали сделки, которую утвердят в сентябре.
По сути, это будет не продление контракта, а обновление ряда условий.
Действующий контракт Бускетса рассчитан до 2021 года, но в нем изначально была опция продления до 2023 года.
По этому соглашению отступные за 30-летнего хавбека вырастут с 200 до 500 миллионов евро. Также будет увеличена зарплата игрока.
Бускетс — воспитанник «Барселоны». За эту команду он играет с 2008 года, проведя более 300 матчей и выиграв 28 трофеев.