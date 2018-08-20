«Барселона» оценила своего воспитанника в полмиллиарда евро

Источник: РИА "Новости"

Стороны согласовали детали сделки, которую утвердят в сентябре.

По сути, это будет не продление контракта, а обновление ряда условий.

Действующий контракт Бускетса рассчитан до 2021 года, но в нем изначально была опция продления до 2023 года.

По этому соглашению отступные за 30-летнего хавбека вырастут с 200 до 500 миллионов евро. Также будет увеличена зарплата игрока.