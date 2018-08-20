УЕФА назвал трёх претендентов на звание лучшего игрока сезона-2017/18
УЕФА на своём официальном сайте опубликовал список из трёх претендентов на награду лучшему футболисту прошлого клубного сезона в Европе.
УЕФА на своём официальном сайте опубликовал список из трёх претендентов на награду лучшему футболисту прошлого клубного сезона в Европе.
В число кандидатов вошли полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, его бывший партнёр по команде нападающий Криштиану Роналду и хавбек «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Судьба награды определится 30 августа на специальном мероприятии, на котором также состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов.
В прошлом сезоне «Реал» с Модричем и Роналду в составе занял третье место в турнирной таблице испанской Примеры, однако сумел дойти до финала Лиги чемпионов, где со счётом 3:1 одолел «Ливерпуль» с Салахом. Красные, в свою очередь, финишировали на четвёртой строчке в таблице английской