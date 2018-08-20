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15:58 (мск), источник: Чемпионат.com

УЕФА назвал трёх претендентов на звание лучшего игрока сезона-2017/18

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал список из трёх претендентов на награду лучшему футболисту прошлого клубного сезона в Европе.

Источник: Reuters

В число кандидатов вошли полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, его бывший партнёр по команде нападающий Криштиану Роналду и хавбек «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Судьба награды определится 30 августа на специальном мероприятии, на котором также состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне «Реал» с Модричем и Роналду в составе занял третье место в турнирной таблице испанской Примеры, однако сумел дойти до финала Лиги чемпионов, где со счётом 3:1 одолел «Ливерпуль» с Салахом. Красные, в свою очередь, финишировали на четвёртой строчке в таблице английской Премьер-лиги.

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