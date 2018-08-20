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16:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рома» отдала Гоналона в аренду «Севилье»

«Рома» объявила, что полузащитник Максим Голанон продолжит карьеру в «Севилье».

Как сообщает официальный сайт римского клуба, французский футболист будет играть в Испании на правах аренды до 30 июня 2019 года.

29-летний футболист в прошлом сезоне провёл за итальянскую команду 16 матчей (12 — в основном составе) в Серии А, в которых отметился одной голевой передачей.

Гоналон выступает за «Рому» с 2017 года, когда перешёл из «Лиона». За французский клуб хавбек играл с 2009 года, в составе которого выигрывал Кубок и Суперкубок Франции.

Действующий контракт с римлянами у французского игрока рассчитан до 30 июня 2021 года. «Рома» в первом туре чемпионата Италии обыграла на выезде «Торино» со счётом 1:0.

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