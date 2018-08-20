«Рома» отдала Гоналона в аренду «Севилье»

Как сообщает официальный сайт римского клуба, французский футболист будет играть в Испании на правах аренды до 30 июня 2019 года.

29-летний футболист в прошлом сезоне провёл за итальянскую команду 16 матчей (12 — в основном составе) в Серии А, в которых отметился одной голевой передачей.

Гоналон выступает за «Рому» с 2017 года, когда перешёл из «Лиона». За французский клуб хавбек играл с 2009 года, в составе которого выигрывал Кубок и Суперкубок Франции.