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16:53 (мск), источник: Vesti.kz

Пикирующий «Иртыш». Интересные факты 23-го тура КПЛ

«Иртыш» не смог прервать затянувшуюся безвыигрышную серию в 23-м туре чемпионата Казахстана по футболу. Были зафиксированы и другие серии, о которых более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.

—  В минувшем туре «Иртыш» потерпел третью подряд неудачу в гостях. Безвыигрышная серия павлодарского клуба достигла уже десяти туров. При этом в его пассиве больше всего поражений в чемпионате — 14.

— «Акжайык» в третьем туре кряду сыграл вничью. В последний раз уральцы выигрывали в домашнем матче 18-го тура с «Кызыл-Жар СК» (2:0).

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— «Ордабасы» не познал вкус победы в четвертом матче — два поражения и две ничьих. Последняя победа южан пришлась на поединок с «Кайратом» (2:1) в 19-м туре.

— «Актобе» не проигрывает шесть игр, в которых одержал три победы при трех ничейных результатах.

— «Атырау» во встрече с «Тоболом» (2:1) довел победную серию до трех игр, причем достигнута она исключительно в домашних матчах.

— В туре была зафиксирована одна ничья (нулевая) при трех победах команд-хозяев.

— Самую грубую игру выдали футболисты «Атырау» и «Тобола» (2:1): девять предупреждений и одно удаление. Плюс этот матч стал самым посещаемым в туре — 3500 болельщиков. Наименьшее количество зрителей было на встрече «Акжайыка» и «Тобола» (0:0) — 1500.

Напомним, что из-за еврокубков матчи «Кызыл-Жар СК» — «Кайрат», «Шахтер» — «Астана» были перенесены на 31 октября.

Игры 24-го тура КПЛ пройдут также в два дня. 25 августа (суббота) встретятся «Иртыш» — «Шахтер», «Тобол» — «Кайсар», «Ордабасы» — «Акжайык», «Актобе» — «Жетысу». 26-го числа (воскресенье) сыграют «Астана» — «Кызыл-Жар СК», «Кайрат» — «Атырау».

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