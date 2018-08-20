Пикирующий «Иртыш». Интересные факты 23-го тура КПЛ

— В минувшем туре «Иртыш» потерпел третью подряд неудачу в гостях. Безвыигрышная серия павлодарского клуба достигла уже десяти туров. При этом в его пассиве больше всего поражений в чемпионате — 14.

— «Акжайык» в третьем туре кряду сыграл вничью. В последний раз уральцы выигрывали в домашнем матче 18-го тура с «Кызыл-Жар СК» (2:0).

— «Ордабасы» не познал вкус победы в четвертом матче — два поражения и две ничьих. Последняя победа южан пришлась на поединок с «Кайратом» (2:1) в 19-м туре.

— «Актобе» не проигрывает шесть игр, в которых одержал три победы при трех ничейных результатах.

— «Атырау» во встрече с «Тоболом» (2:1) довел победную серию до трех игр, причем достигнута она исключительно в домашних матчах.

— В туре была зафиксирована одна ничья (нулевая) при трех победах команд-хозяев.

— Самую грубую игру выдали футболисты «Атырау» и «Тобола» (2:1): девять предупреждений и одно удаление. Плюс этот матч стал самым посещаемым в туре — 3500 болельщиков. Наименьшее количество зрителей было на встрече «Акжайыка» и «Тобола» (0:0) — 1500.

Напомним, что из-за еврокубков матчи «Кызыл-Жар СК» — «Кайрат», «Шахтер» — «Астана» были перенесены на 31 октября.