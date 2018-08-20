Модрич назвал чушью слухи о том, что он лично начал переговоры с «Интером»

В «инстаграм"-аккаунте Futbol Al Reves появилась запись, в которой со ссылкой на La Gazzetta dello Sport рассказывается, как Модрич в ответ на запрос ФИФА заявил, что лично начал переговоры о переходе в «Интер», поскольку хотел покинуть «Реал» и присоединиться к своим партнёрам по сборной Хорватии Ивану Перишичу, Марсело Брозовичу и Шиме Врсалько. «Это самая большая чушь в истории!», — написал Модрич в комментариях к записи.

Ранее «Реал» подал в ФИФА жалобу на «Интер» в связи с тем, что нерадзурри вступили в переговоры с Модричем без согласия со стороны клуба. Действующий контракт хавбека рассчитан до лета 2022 года и включает опцию выкупа за сумму более € 700 млн. Президент «сливочных» Флорентино Перес также заявлял, что не намерен расставаться с 32-летним хорватом, поэтому потенциальному покупателю придётся активировать прописанную в соглашении клаусулу.