Заместитель генерального секретаря ФИФА Марко Виллигер покинул свой пост

Источник: AFP 2018

«Я обладал привилегией быть частью ФИФА в разных должностях с разной ответственностью и задачами. После успешного чемпионата мира по футболу в России пришло время перевернуть страницу, начать новую главу, искать новые вызовы», — заявил Виллигер.

«Марк был столпом ФИФА в течение многих лет, — прокомментировала уход Виллигера генеральный секретарь организации Фатма Самура. — Я от всей души поздравляю его с такой потрясающей карьерой в ФИФА, в течение которой он последовательно демонстрировал свой опыт и профессионализм, а также свою преданность нашей организации. Своей компетентностью он заслужил доверие и уважение как внутри ФИФА, так и вне организации. Я желаю ему всего лучшего в его будущих начинаниях».

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Как сообщает американская газета New York Times, уход Виллигера продиктован желанием президента ФИФА Джанни Инфантино усилить свое влияние и власть в организации. Со ссылкой на свои источники издание сообщает, что Инфантино рассматривает еще несколько крупных изменений в администрации ФИФА.