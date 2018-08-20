Заместитель генерального секретаря ФИФА Марко Виллигер покинул свой пост

«Я обладал привилегией быть частью ФИФА в разных должностях с разной ответственностью и задачами. После успешного чемпионата мира по футболу в России пришло время перевернуть страницу, начать новую главу, искать новые вызовы», — заявил Виллигер.
«Марк был столпом ФИФА в течение многих лет, — прокомментировала уход Виллигера генеральный секретарь организации Фатма Самура. — Я от всей души поздравляю его с такой потрясающей карьерой в ФИФА, в течение которой он последовательно демонстрировал свой опыт и профессионализм, а также свою преданность нашей организации. Своей компетентностью он заслужил доверие и уважение как внутри ФИФА, так и вне организации. Я желаю ему всего лучшего в его будущих начинаниях».
Как сообщает американская газета New York Times, уход Виллигера продиктован желанием президента ФИФА Джанни Инфантино усилить свое влияние и власть в организации. Со ссылкой на свои источники издание сообщает, что Инфантино рассматривает еще несколько крупных изменений в администрации ФИФА.
Виллигер оставался последним чиновником в руководстве ФИФА, начавшим работать в организации под руководством Йозефа Блаттера, который в конце 2015 года был отстранен от футбольной деятельности из-за коррупционного скандала. Виллигер был главой юридического департамента ФИФА при Блаттере, но в 2015 году покинул свой пост. Инфантино назначил его на должность заместителя генерального секретаря в 2016 году, спустя три месяца после победы на выборах.