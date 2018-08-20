«Норвич» покрасил гостевую раздевалку в розовый для снижения агрессии соперника
«Норвич Сити» перекрасил гостевую раздевалку на домашнем стадионе «Карроу Роуд» в розовый цвет, сообщает Sky Sports.
«Норвич Сити» перекрасил гостевую раздевалку на домашнем стадионе «Карроу Роуд» в розовый цвет, сообщает Sky Sports.
Отмечается, что клуб прибегнул к данному дизайнерскому решению чтобы снизить уровень тестостерона соперника и уменьшить его агрессию. Сообщается, что данную психологическую тактику уже много лет используют в американском футболе, и её эффективность подтверждают некоторые исследования в области психологии. К подобному решению проблемы выплеска агрессии также прибегают в тюрьмах, чтобы успокоить местных заключённых.
Напомним, первый матч Чемпионшипа на домашнем стадионе «Норвич» провёл с «Вест Бромвичем» 11 августа и проиграл гостям со счётом 3:4.