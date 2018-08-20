Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас0
Ливерпуль0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аталанта1
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Валенсия1
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Леганес
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо М3
Уфа0
Футбол. Еврокубки
21.08
Црвена Звезда
Зальцбург
Все события
Фоторепортажи
28ФК «Краснодар» проиграл «Спартаку» в первой домашней игре сезона
7Головин в «Монако». Еще несколько крутых фото на Лазурном побережье
21:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Норвич» покрасил гостевую раздевалку в розовый для снижения агрессии соперника

«Норвич Сити» перекрасил гостевую раздевалку на домашнем стадионе «Карроу Роуд» в розовый цвет, сообщает Sky Sports.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что клуб прибегнул к данному дизайнерскому решению чтобы снизить уровень тестостерона соперника и уменьшить его агрессию. Сообщается, что данную психологическую тактику уже много лет используют в американском футболе, и её эффективность подтверждают некоторые исследования в области психологии. К подобному решению проблемы выплеска агрессии также прибегают в тюрьмах, чтобы успокоить местных заключённых.

Напомним, первый матч Чемпионшипа на домашнем стадионе «Норвич» провёл с «Вест Бромвичем» 11 августа и проиграл гостям со счётом 3:4.

Норвич
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Скандал: «Медведева тренера предала, теперь на русском писать перестала?»
Самые сексуальные спортсменки по мнению мужчин. И такие гибкие!
«Динамо» одержало первую победу в текущем сезоне РПЛ
Федор Смолов заявил, что хотел бы перейти в европейский клуб
«ВАР бы не помог»: заявление судьи матча «Краснодар» — «Спартак»
Александр Емельяненко выписан из больницы
Призерка ОИ Шумилова хочет выступать за сборную другой страны
Российский гребец стал бронзовым призером Олимпиады в Рио
Супер-Джокович: сербский теннисист собрал все «Мастерсы»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь