«Норвич» покрасил гостевую раздевалку в розовый для снижения агрессии соперника

Отмечается, что клуб прибегнул к данному дизайнерскому решению чтобы снизить уровень тестостерона соперника и уменьшить его агрессию. Сообщается, что данную психологическую тактику уже много лет используют в американском футболе, и её эффективность подтверждают некоторые исследования в области психологии. К подобному решению проблемы выплеска агрессии также прибегают в тюрьмах, чтобы успокоить местных заключённых.