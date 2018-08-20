«Валенсия» и «Атлетико» сыграли вничью в матче первого тура чемпионата Испании

На 26-й минуте матча Антуан Гризманн отдал пас Анхелю Корреа, который с лёгкостью отправил мяч в левый угол ворот «Валенсии». Ответный гол был забит во втором тайме — на 56-й минуте форвард «Валенсии» Родриго обыграл Диего Година и отправил мяч точно под перекладину.
Российский полузащитник Денис Черышев попал в заявку «Валенсии» на этот матч, но так и не вышел на замену.
Действующим чемпионом Примеры является «Барселона», которая под руководством Эрнесто Вальверде в сезоне-2017/18 набрала 93 очка в 38 матчах. Сине-гранатовые одержали 28 побед, девять раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.