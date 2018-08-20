«Валенсия» и «Атлетико» сыграли вничью в матче первого тура чемпионата Испании

Источник: AFP 2018

На 26-й минуте матча Антуан Гризманн отдал пас Анхелю Корреа, который с лёгкостью отправил мяч в левый угол ворот «Валенсии». Ответный гол был забит во втором тайме — на 56-й минуте форвард «Валенсии» Родриго обыграл Диего Година и отправил мяч точно под перекладину.

Российский полузащитник Денис Черышев попал в заявку «Валенсии» на этот матч, но так и не вышел на замену.