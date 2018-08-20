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9«Атлетико» обыграл «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА
20 августа, источник: Чемпионат.com

«Валенсия» и «Атлетико» сыграли вничью в матче первого тура чемпионата Испании

В матче первого тура чемпионата Испании «Валенсия» принимала мадридский «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 1:1.

Источник: AFP 2018

На 26-й минуте матча Антуан Гризманн отдал пас Анхелю Корреа, который с лёгкостью отправил мяч в левый угол ворот «Валенсии». Ответный гол был забит во втором тайме — на 56-й минуте форвард «Валенсии» Родриго обыграл Диего Година и отправил мяч точно под перекладину.

Российский полузащитник Денис Черышев попал в заявку «Валенсии» на этот матч, но так и не вышел на замену.

Действующим чемпионом Примеры является «Барселона», которая под руководством Эрнесто Вальверде в сезоне-2017/18 набрала 93 очка в 38 матчах. Сине-гранатовые одержали 28 побед, девять раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.

Валенсия 1:1
Первый тайм: 0:1
Атлетико
20.08.2018, 21:00 основной раунд: 1-й тур Mestalla
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль Диего Симеоне
Голы
56′ Морено Родриго (Д. Васс) 19
10 Анхель Корреа (А. Гризманн) 26′
Составы
Норберту Мурара Нету 13
Кристиано Пиччини 2
Хосе Гайя 14
Габриэл Паулиста 5
Даниэль Васс 18
70′ Морено Родриго 19
Жоффре Кондогбья 6
Даниэль Парехо 10
45+1′ 67′ Эсекиэль Гарай 24
Муктар Диакаби 25
76′ Карлос Солер 8
Миши Батшуайи 23
67′ Санти Мина 22
Кевин Гамейро 9
13 Ян Облак
20 Хуанфран 52′
3 Филипе Луис 63′
2 Диего Годин
15 Стефан Савич 13′
6 Коке
8 Ньигес Сауль
19 Диегу Коста
10 Анхель Корреа 81′
5 Томас Партей
11 Тома Лемар 63′
23 Виктор Мачин Перес Витоло
7 Антуан Гризманн 72′
18 Желсон Мартинш
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 3
4 Угловые 10
10 Фолы 15
0 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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