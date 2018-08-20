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00:56 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 21 августа. Футбольный клуб «Ливерпуль» одержал победу над лондонским «Кристал Пэласом» со счетом 2:0 в выездном матче второго тура чемпионата Англии.

Счет в матче на 45-й минуте ударом с пенальти открыл полузащитник гостей Джеймс Милнер. На 75-й минуте прямую красную карточку получил защитник хозяев Эрон Уан-Биссака. Окончательный счет установил форвард «Ливерпуля» Садио Мане, забивший гол на третьей добавленной ко второму тайму минуте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подопечные Юргена Клоппа одержали вторую победу из двух возможных и с шестью очками вышли на второе место в таблице. Ливерпульский клуб по разнице забитых и пропущенных мячей уступает лидерство действующему чемпиону «Манчестер Сити». «Кристал Пэлас» с тремя очками занимает 10-ю позицию.

В следующем туре, 25 августа, «Ливерпуль» на своем поле примет «Брайтон». «Кристал Пэлас» днем позже на выезде встретится с «Уотфордом».

Кристал Пэлас 0:2
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
20.08.2018, 22:00 основной раунд: 2-й тур Selhurst Park
Главные тренеры
Рой Ходжсон Юрген Клопп
Голы
7 Джеймс Милнер 45′
10 Садио Мане (М. Салах) 90+3′
Составы
Уэйн Хеннесси 13
42′ Патрик ван Анхолт 3
Джеймс Томкинс 5
Мамаду Сако 12
75′ Аарон Ван-Биссака 29
Лука Миливоевич 4
Джеймс Макартур 18
Вильфрид Заа 11
83′ Джеффри Шлупп 15
Макс Майер 7
79′ Эндрос Таунсенд 10
Джоэл Уорд 2
70′ Кристиан Бентеке 17
Александр Серлот 9
13 Алиссон
4 Виргил ван Дейк
12 Джо Гомез
26 Эндрю Робертсон
66 Трент Александр-Арнолд 53′
5 Джорджиньо Вайналдум
10 Садио Мане
11 Мохамед Салах
7 Джеймс Милнер 67′
14 Джордан Хендерсон
8 Наби Кейта 87′
20 Адам Лаллана
9 Роберту Фирмину 90′
15 Дэниэл Старридж
Статистика
1 Желтые карточки 1
1 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 16
2 Удары в створ 6
6 Угловые 7
6 Фолы 13
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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