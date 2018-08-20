«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу

Счет в матче на 45-й минуте ударом с пенальти открыл полузащитник гостей Джеймс Милнер. На 75-й минуте прямую красную карточку получил защитник хозяев Эрон Уан-Биссака. Окончательный счет установил форвард «Ливерпуля» Садио Мане, забивший гол на третьей добавленной ко второму тайму минуте.

Подопечные Юргена Клоппа одержали вторую победу из двух возможных и с шестью очками вышли на второе место в таблице. Ливерпульский клуб по разнице забитых и пропущенных мячей уступает лидерство действующему чемпиону «Манчестер Сити». «Кристал Пэлас» с тремя очками занимает 10-ю позицию.