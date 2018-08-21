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09:34 (мск), источник: Газета.Ру

Венгер получит награду за развитие футбольной карьеры президента Либерии Веа

Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер отправится в Либерию, чтобы получить награду за вклад в развитие футбольной карьеры нынешнего президента страны Джорджа Веа, сообщает Reuters.

Источник: Reuters

Также еще один тренер, который тренировал Веа, Клод ле Руа, получит такую награду.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства Либерии.

«Они будут удостоены награды от правительства Либерии 24 августа, в День национального флага, за их вклад в футбольную карьеру президента Джорджа Веа», — сказано в сообщении.

Венгер в 1988 году забрал Веа в «Монако», за который футболист выступал до 1992 года. Веа также играл в таких клубах, как «ПСЖ», «Милан», «Челси», «Манчестер Сити», «Марсель». Также футболист выступал за национальную команду Либерии.

Веа стал президентом в январе 2018 года.

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