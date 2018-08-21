Футболисты «Гомеля» одержали третью победу подряд в чемпионате Беларуси

Свою третью викторию подряд гомельчане одержали в Минске над торпедовцами со счетом 2:1. Все голы в этой встрече были забиты во втором тайме — на исходе часа игрового времени счет открыл новобранец гомельской команды Бадри Акубардия, через 15 минут Гидеон Баа удвоил результат, а за 10 минут до финального свистка Седрик Куаджа сократил разрыв в счете.