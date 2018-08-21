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12:31 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Гомеля» одержали третью победу подряд в чемпионате Беларуси

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Гомеля» победили минское «Торпедо» в матче 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою третью викторию подряд гомельчане одержали в Минске над торпедовцами со счетом 2:1. Все голы в этой встрече были забиты во втором тайме — на исходе часа игрового времени счет открыл новобранец гомельской команды Бадри Акубардия, через 15 минут Гидеон Баа удвоил результат, а за 10 минут до финального свистка Седрик Куаджа сократил разрыв в счете.

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Результаты остальных встреч 18-го тура: «Динамо» (Минск) — «Городея» — 0:2, «Днепр» (Могилев) — «Неман» (Гродно) — 0:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Ислочь» (Минский район) — 2:1, «Минск» — «Смолевичи» — 0:0, «Витебск» — «Луч» (Минск) — 2:0, «Слуцк» — «Шахтер» (Солигорск) — 1:3. Матч «Динамо» (Брест) — БАТЭ (Борисов) перенесен на 31 октября.

Турнирное положение:

1. БАТЭ — 44 очка (17 матчей; разница мячей — 30−10),

2. «Витебск» — 37 (17; 27−10),

3. «Динамо» (Минск) — 37 (17; 21−9),

4. «Шахтер» — 35 (17; 22−7),

5. «Слуцк» — 30 (18; 22−14),

6. «Торпедо-БелАЗ» — 30 (17; 19−13),

7. «Динамо» (Брест) — 26 (17; 29−21),

8. «Неман» — 26 (18; 17−21),

9. «Гомель» — 19 (18; 11−22),

10. «Ислочь» — 17 (18; 10−17),

11. «Минск» — 16 (18; 18−22),

12. «Смолевичи» — 15 (18; 14−19),

13. «Торпедо» — 12 (18; 8−20),

14. «Городея» — 12 (17; 11−22),

15. «Днепр» — 12 (18; 9−23),

16. «Луч» — 11 (18; 13−31).

Следующие матчи пройдут 24—27 августа.

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