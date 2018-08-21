Болт провел первую тренировку в австралийском футбольном клубе «Сентрал Кост Маринерс»

Источник: РИА "Новости"

В начале августа Болт подписал соглашение с «Сентрал Кост Мэринерс», согласно которому он будет тренироваться с командой, имея возможность для заключения профессионального контракта. Решение по этому поводу может быть принято клубом после завершения восьминедельного тренировочного периода.

«Я много раз говорил о том, что хотел бы профессионально играть в футбол. Клуб дал мне прекрасную возможность, чем я собираюсь воспользоваться. Я готов учиться, готов тренироваться и сделать все возможное», — сказал Болт на пресс-конференции, прошедшей сразу после тренировки в штаб-квартире клуба.

Читайте также Восьмикратный олимпийский чемпион в беге Болт дебютировал за норвежский футбольный клуб

Легкоатлет прибыл в расположение клуба 18 августа и спустя три дня впервые вышел на поле. В первый тренировочный день главный тренер команды Майк Малвей смог оценить спортивную форму нового игрока. Выйти на поле в составе команды Болт сможет уже 31 августа во время первого товарищеского матча, если тренерский штаб примет такое решение.

Болт завершил карьеру спринтера после выступления на чемпионате мира в Лондоне, который прошел в августе прошлого года. В британской столице 11-кратный чемпион мира сумел завоевать бронзу в беге на 100 метров.