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09:38 (мск), источник: ТАСС

Болт провел первую тренировку в австралийском футбольном клубе «Сентрал Кост Маринерс»

СИДНЕЙ, 21 августа. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт провел первую тренировку в футбольном клубе «Сентрал Кост Маринерс» на центральном стадионе Госфорда (Новый Южный Уэльс, Австралия). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Источник: РИА "Новости"

В начале августа Болт подписал соглашение с «Сентрал Кост Мэринерс», согласно которому он будет тренироваться с командой, имея возможность для заключения профессионального контракта. Решение по этому поводу может быть принято клубом после завершения восьминедельного тренировочного периода.

«Я много раз говорил о том, что хотел бы профессионально играть в футбол. Клуб дал мне прекрасную возможность, чем я собираюсь воспользоваться. Я готов учиться, готов тренироваться и сделать все возможное», — сказал Болт на пресс-конференции, прошедшей сразу после тренировки в штаб-квартире клуба.

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Легкоатлет прибыл в расположение клуба 18 августа и спустя три дня впервые вышел на поле. В первый тренировочный день главный тренер команды Майк Малвей смог оценить спортивную форму нового игрока. Выйти на поле в составе команды Болт сможет уже 31 августа во время первого товарищеского матча, если тренерский штаб примет такое решение.

Болт завершил карьеру спринтера после выступления на чемпионате мира в Лондоне, который прошел в августе прошлого года. В британской столице 11-кратный чемпион мира сумел завоевать бронзу в беге на 100 метров.

Болт — единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).

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