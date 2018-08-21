Получивший необратимое повреждение мозга футболист очнулся

Источник: AP 2018

21-летний футболист начал узнавать своих родных и близких. Тем не менее, речь к игроку не вернулась.

«Состояние лучше, чем несколько месяцев назад. Он может привстать с постели, пересесть в инвалидное кресло. С ним можно общаться жестами», — поделился информацией о здоровье Нури его брат.