Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
22:00
БАТЭ
ПСВ
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
ПАОК
Футбол. Зарубежный
20.08
Аталанта4
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
20.08
Кристал Пэлас0
Ливерпуль2
Футбол. Зарубежный
20.08
Атлетик2
Леганес1
Все события
Фоторепортажи
19«Динамо» разгромило «Уфу» перед дерби со «Спартаком»
8Юрий Жирков. Карьера в фото
13:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Получивший необратимое повреждение мозга футболист очнулся

Футболист голландского «Аякса» Абделхак Нури пришел в сознание после годичной комы. Об этом сообщает Jeunesfooteux.

Источник: AP 2018

21-летний футболист начал узнавать своих родных и близких. Тем не менее, речь к игроку не вернулась.

«Состояние лучше, чем несколько месяцев назад. Он может привстать с постели, пересесть в инвалидное кресло. С ним можно общаться жестами», — поделился информацией о здоровье Нури его брат.

8 июля 2017 года Нури потерял сознание во время товарищеского матча с немецким «Вердером». Игрок был в срочном порядке доставлен в больницу. Позже стало известно, что Нури пережил сердечную аритмию, а во время потери сознания им были получены необратимые повреждения головного мозга.

Аякс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведева рассказала о новой жизни в Канаде
Дзюба заставил фаната рыдать
«Зенит» и «Краснодар» следят за Кутеповым. Трансферы и слухи дня
Главная бомба межсезонья. Бывшая звезда НБА переходит в «Зенит»
«Зачем ты нас предала?» Чего боится Медведева
Ярость «Краснодара»: «Ари грозит огромная дисквалификация»
Русского форварда назвали самым крутым вингером НХЛ
Эрнандес, Максименко и еще 10 главных героев четвертого тура РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь