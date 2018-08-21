Дэвид Бекхэм получит награду президента УЕФА
ТАСС, 21 августа. Бывший полузащитник и капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм получит награду президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за 2018 год. Об этом сообщает
ТАСС, 21 августа. Бывший полузащитник и капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм получит награду президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за 2018 год. Об этом сообщает
«Награда президента УЕФА вручается за выдающиеся достижения, высочайший профессионализм и образцовые личные качества, — сказал президент УЕФА Александер Чеферин. — Я выбрал Бекхэма в качестве лауреата этого года за его роль мирового посла футбола, за продвижение футбола и его ценностей во всех уголках планеты.
Его неустанная деятельность в гуманитарной сфере помогла многим детям по всему миру, и этот факт нельзя не отметить. Бекхэм — настоящий футбольный идол своего поколения".
«Получить награду президента УЕФА — большая честь для меня, — отметил Бекхэм. — В ходе своей карьеры я всегда выкладывался на 100% и старался придерживаться принципов командного духа и fair play. Рад, что присоединяюсь к яркой когорте игроков, получивших эту награду в прежние годы. Многие из незабываемых моментов моей карьеры пришлись на матчи Лиги чемпионов, в том числе и волшебный вечер в Барселоне в 1999-м, когда мы в драматичном стиле взяли верх над «Баварией».
Награда президента УЕФА вручается с 1998 года, ее первым обладателем стал председатель Европейской комиссии в 1985—1995 годах Жак Делор, в 1999, 2015 и 2016 годах награда не вручалась. В прошлом году Чеферин вручил награду президента УЕФА итальянскому футболисту Франческо Тотти, завершивший карьеру весной 2017 года.
Он является чемпионом Англии, Испании, Франции, обладателем Кубка Главной футбольной лиги (MLS), победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Суперкубка Испании. В составе сборной Англии он провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей.