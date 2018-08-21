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15:56 (мск), источник: ТАСС

Дэвид Бекхэм получит награду президента УЕФА

ТАСС, 21 августа. Бывший полузащитник и капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм получит награду президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Источник: AP 2018

«Награда президента УЕФА вручается за выдающиеся достижения, высочайший профессионализм и образцовые личные качества, — сказал президент УЕФА Александер Чеферин. — Я выбрал Бекхэма в качестве лауреата этого года за его роль мирового посла футбола, за продвижение футбола и его ценностей во всех уголках планеты.

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Его неустанная деятельность в гуманитарной сфере помогла многим детям по всему миру, и этот факт нельзя не отметить. Бекхэм — настоящий футбольный идол своего поколения".

«Получить награду президента УЕФА — большая честь для меня, — отметил Бекхэм. — В ходе своей карьеры я всегда выкладывался на 100% и старался придерживаться принципов командного духа и fair play. Рад, что присоединяюсь к яркой когорте игроков, получивших эту награду в прежние годы. Многие из незабываемых моментов моей карьеры пришлись на матчи Лиги чемпионов, в том числе и волшебный вечер в Барселоне в 1999-м, когда мы в драматичном стиле взяли верх над «Баварией».

Награда президента УЕФА вручается с 1998 года, ее первым обладателем стал председатель Европейской комиссии в 1985—1995 годах Жак Делор, в 1999, 2015 и 2016 годах награда не вручалась. В прошлом году Чеферин вручил награду президента УЕФА итальянскому футболисту Франческо Тотти, завершивший карьеру весной 2017 года.

Бекхэм завершил спортивную карьеру в 2013 году, он выступал за английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал», американский «Лос-Анджелес Гэлакси», итальянский «Милан» и французский ПСЖ.

Он является чемпионом Англии, Испании, Франции, обладателем Кубка Главной футбольной лиги (MLS), победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Суперкубка Испании. В составе сборной Англии он провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей.

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