Дэвид Бекхэм получит награду президента УЕФА

Источник: AP 2018

«Награда президента УЕФА вручается за выдающиеся достижения, высочайший профессионализм и образцовые личные качества, — сказал президент УЕФА Александер Чеферин. — Я выбрал Бекхэма в качестве лауреата этого года за его роль мирового посла футбола, за продвижение футбола и его ценностей во всех уголках планеты.

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Его неустанная деятельность в гуманитарной сфере помогла многим детям по всему миру, и этот факт нельзя не отметить. Бекхэм — настоящий футбольный идол своего поколения".

«Получить награду президента УЕФА — большая честь для меня, — отметил Бекхэм. — В ходе своей карьеры я всегда выкладывался на 100% и старался придерживаться принципов командного духа и fair play. Рад, что присоединяюсь к яркой когорте игроков, получивших эту награду в прежние годы. Многие из незабываемых моментов моей карьеры пришлись на матчи Лиги чемпионов, в том числе и волшебный вечер в Барселоне в 1999-м, когда мы в драматичном стиле взяли верх над «Баварией».

Награда президента УЕФА вручается с 1998 года, ее первым обладателем стал председатель Европейской комиссии в 1985—1995 годах Жак Делор, в 1999, 2015 и 2016 годах награда не вручалась. В прошлом году Чеферин вручил награду президента УЕФА итальянскому футболисту Франческо Тотти, завершивший карьеру весной 2017 года.

Бекхэм завершил спортивную карьеру в 2013 году, он выступал за английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал», американский «Лос-Анджелес Гэлакси», итальянский «Милан» и французский ПСЖ.