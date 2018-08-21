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16:05 (мск), источник: ТАСС

Около 2,3 млн человек в Италии посмотрели первый матч Роналду за «Ювентус»

ТАСС, 21 августа. Первый матч Криштиану Роналду в составе «Ювентуса» в Италии посмотрели 2,3 млн человек, этот результат стал четвертым в истории телеканала Sky Italia. Об этом сообщает портал Football Italia.

Источник: Reuters

Встреча состоялась 18 августа, «Ювентус» в гостях обыграл «Кьево» со счетом 3:2. Роналду результативными действиями не отметился.

Футбол
Италия 2018/2019
Тур 1, 18.08.2018, 19:00
Кьево
2Ювентус3

Доля аудитории составила 11,9%. Количество зрителей возросло на 68% по сравнению с первым туром прошлого сезона, в котором «Ювентус» дома разгромил «Кальяри» (3:0). Больше зрителей в истории телеканала Sky Italia смотрели только дерби «Интера» и «Ювентуса» в 2013 и 2016 годах, а также встречу «Рома» — «Ювентус» в 2015 году.

О переходе Роналду из мадридского «Реала» в «Ювентус» было объявлено 10 июля. Сумма трансфера 33-летнего португальца составила €100 млн, соглашение заключено до 30 июня 2022 года.

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года.

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