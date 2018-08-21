Ультрас «Лацио» понесут наказание за дискриминацию женщин на стадионе

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Напомним, одна из группировок болельщиков итальянского клуба объявила, что не станет пускать женщин на первые ряды фанатской трибуны арены «Стадио Олимпико», и посоветовала им посещать другие сектора стадиона.

«Безусловно, фанаты понесут дисциплинарное наказание за такое поведение. На данный момент проводится расследование произошедшего эпизода. Это проявление несправедливости и дискриминации, а подобное должно немедленно наказываться органами правопорядка», — приводит слова генерального директора ANSA.