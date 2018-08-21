Ультрас «Лацио» понесут наказание за дискриминацию женщин на стадионе
Генеральный директор Федерации футбола Италии Микеле Ува заявил, что ультрас «Лацио» понесут наказание за дискриминацию женщин.
Генеральный директор Федерации футбола Италии Микеле Ува заявил, что ультрас «Лацио» понесут наказание за дискриминацию женщин.
Напомним, одна из группировок болельщиков итальянского клуба объявила, что не станет пускать женщин на первые ряды фанатской трибуны арены «Стадио Олимпико», и посоветовала им посещать другие сектора стадиона.
«Безусловно, фанаты понесут дисциплинарное наказание за такое поведение. На данный момент проводится расследование произошедшего эпизода. Это проявление несправедливости и дискриминации, а подобное должно немедленно наказываться органами правопорядка», — приводит слова генерального директора ANSA.
Напомним, в первом туре Серии А «Лацио» уступил «Наполи» со счётом 1:2.