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18:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Ультрас «Лацио» понесут наказание за дискриминацию женщин на стадионе

Генеральный директор Федерации футбола Италии Микеле Ува заявил, что ультрас «Лацио» понесут наказание за дискриминацию женщин.

Источник: Reuters

Напомним, одна из группировок болельщиков итальянского клуба объявила, что не станет пускать женщин на первые ряды фанатской трибуны арены «Стадио Олимпико», и посоветовала им посещать другие сектора стадиона.

«Безусловно, фанаты понесут дисциплинарное наказание за такое поведение. На данный момент проводится расследование произошедшего эпизода. Это проявление несправедливости и дискриминации, а подобное должно немедленно наказываться органами правопорядка», — приводит слова генерального директора ANSA.

Напомним, в первом туре Серии А «Лацио» уступил «Наполи» со счётом 1:2.

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