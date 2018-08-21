СМИ: «Бавария» хочет приобрести Гризманна

27-летний француз является приоритетным кандидатом на замену хавбекам Арьену Роббену и Франку Рибери, утверждает A Bola.

Напомним, что соглашение Гризманна с «Атлетико» рассчитано до 2022 года. Сумма отступных составляет 200 миллионов евро.

Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года. В составе мадридского клуба он выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.