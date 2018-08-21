Врачи уже похоронили Нури. Но сегодня он вышел из комы

Источник: Советский спорт

ВСПОМНИТЕ О НУРИ

Вы наверное уже забыли о молодом полузащитнике «Аякса» Абдельхаке Нури и той трагедии, что с ним приключилась чуть больше года назад. Прошлым летом он играл в товарищеском матче за свой «Аякс» против «Вердера» на сборе в Австрии. На 72-й минуте Нури упал на газон и потерял сознание. Врачи оказывали ему помощь почти 15 минут, а следом доставили на вертолете в больницу.

Парню диагностировали сильную аритмию — резкое изменение частоты сердечных сокращений. Впрочем, первые новости были довольно оптимистичными. Медики сообщили, что жизнь Нури вне опасности, он введен в искусственную кому, но с его сердцем полный порядок.

Однако уже через пару дней поступило чудовищное известие. У Абдельхака были выявлены необратимые повреждения головного мозга. По словам врачей парень никогда больше не сможет говорить, узнавать людей и даже есть.

Эта новость стала настоящим шоком. За Нури в этот момент молились не только его родные и близкие, но весь футбольный мир. Клубы ведущих европейских чемпионатов и их болельщики устраивали трогательные акции в честь Аппи. Франк Рибери, Арда Туран, Уэсли Снейдер, Луис Суарес и многие другие выразили свою поддержку парню и его родителям через соцсети. Кевин-Принс Боатенг провел весь прошлый сезон за «Айнтрахт» в майке, сделанной в честь Нури.

Разумеется, Аппи и его близких поддержал и клуб. «Аякс» опубликовал пронзительное видео на своем канале в ютубе. «Мы молимся за тебя, Абдельхак. Будь сильным. Пожалуйста, будь сильным. Потому что ты — Абдельхак. Ты — это “Аякс”. № 34» — говорится в нем.

Болельщики голландского клуба собрались у дома Нури, когда его перевезли из австрийской клиники. Но все это было слабым утешением для его родителей. Никто не хотел брать на себя ответственность за то, что произошло с Аппи.

Представители «Аякса» долгое время утверждали, что помощь игроку была оказана в полном объеме. Однако после дополнительных исследований клуб изменил свою позицию.

Исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар признал, что помощь, оказанная Нури на поле в Австрии, была недостаточной, и клуб будет нести ответственность за это. Независимые эксперты установили, что в первые минуты после приступа у Абдельхака врачи вели себя неправильно — пять минут после падения игрока на газон они вовсе не предпринимали никаких действий.

Реанимационные мероприятия начались только после появления на поле местной медицинской бригады. Согласно протоколам ФИФА, в данной ситуации клубный врач должен был сделать все, чтобы предотвратить «внезапную остановку сердца», т.е. начать его прямой массаж. Эти пять минут стоили нормальной жизни 20-летнему пареньку.

ВЕРЬТЕ В ЧУДЕСА

Расследование этого случая было долгим и глубоким. В результате выяснилось, что незначительные проблемы с сердцем у Нури были выявлены еще во время медосмотра в апреле 2014 года. Однако клубные врачи «Аякса» не придали этому значения.

Новостей о состоянии здоровья Абдельхака не было почти полгода. Парень по-прежнему находился в коме. Однако в декабре 2017-го в прессе появилось заявление его отца, который сообщил, что сын подал признаки жизни. Когда врач положил ему на грудь футбольный мяч, Аппи улыбнулся. Это был большой прогресс, учитывая, что до этого он не реагировал на подобные действия с другими предметами.

А сегодня случилось чудо. В это никто не верил, но Нури вышел из комы, узнал родных и общается с ними жестами.

— Ему гораздо лучше, чем несколько месяцев назад. Тем не менее, физически это очень тяжело. Большую часть времени он лежит в кровати и не может самостоятельно пошевелиться. Он может двигать только головой. Иногда мы сажаем его в инвалидное кресло, раньше это было тяжело.

Сейчас его иммунитет очень слаб и неустойчив. Это нормально для человека, у которого был повреждён мозг. Поначалу мы не могли общаться с ним, поскольку у него были закрыты глаза, пока он был в коме. Но сейчас, если попросить его открыть рот или пошевелить бровью, то он сделает это, — рассказал голландским СМИ брат футболиста.