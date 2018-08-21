Врачи уже похоронили Нури. Но сегодня он вышел из комы
Невероятная история.
Невероятная история.
ВСПОМНИТЕ О НУРИ
Вы наверное уже забыли о молодом полузащитнике «Аякса» Абдельхаке Нури и той трагедии, что с ним приключилась чуть больше года назад. Прошлым летом он играл в товарищеском матче за свой «Аякс» против «Вердера» на сборе в Австрии. На 72-й минуте Нури упал на газон и потерял сознание. Врачи оказывали ему помощь почти 15 минут, а следом доставили на вертолете в больницу.
Парню диагностировали сильную аритмию — резкое изменение частоты сердечных сокращений. Впрочем, первые новости были довольно оптимистичными. Медики сообщили, что жизнь Нури вне опасности, он введен в искусственную кому, но с его сердцем полный порядок.
Однако уже через пару дней поступило чудовищное известие. У Абдельхака были выявлены необратимые повреждения головного мозга. По словам врачей парень никогда больше не сможет говорить, узнавать людей и даже есть.
Эта новость стала настоящим шоком. За Нури в этот момент молились не только его родные и близкие, но весь футбольный мир. Клубы ведущих европейских чемпионатов и их болельщики устраивали трогательные акции в честь Аппи. Франк Рибери, Арда Туран, Уэсли Снейдер, Луис Суарес и многие другие выразили свою поддержку парню и его родителям через соцсети.
Разумеется, Аппи и его близких поддержал и клуб. «Аякс» опубликовал пронзительное видео на своем канале в ютубе. «Мы молимся за тебя, Абдельхак. Будь сильным. Пожалуйста, будь сильным. Потому что ты — Абдельхак. Ты — это “Аякс”. № 34» — говорится в нем.
Болельщики голландского клуба собрались у дома Нури, когда его перевезли из австрийской клиники. Но все это было слабым утешением для его родителей. Никто не хотел брать на себя ответственность за то, что произошло с Аппи.
Представители «Аякса» долгое время утверждали, что помощь игроку была оказана в полном объеме. Однако после дополнительных исследований клуб изменил свою позицию.
Исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар признал, что помощь, оказанная Нури на поле в Австрии, была недостаточной, и клуб будет нести ответственность за это. Независимые эксперты установили, что в первые минуты после приступа у Абдельхака врачи вели себя неправильно — пять минут после падения игрока на газон они вовсе не предпринимали никаких действий.
Реанимационные мероприятия начались только после появления на поле местной медицинской бригады. Согласно протоколам ФИФА, в данной ситуации клубный врач должен был сделать все, чтобы предотвратить «внезапную остановку сердца», т.е. начать его прямой массаж. Эти пять минут стоили нормальной жизни 20-летнему пареньку.
ВЕРЬТЕ В ЧУДЕСА
Расследование этого случая было долгим и глубоким. В результате выяснилось, что незначительные проблемы с сердцем у Нури были выявлены еще во время медосмотра в апреле 2014 года. Однако клубные врачи «Аякса» не придали этому значения.
Новостей о состоянии здоровья Абдельхака не было почти полгода. Парень
А сегодня случилось чудо. В это никто не верил, но Нури вышел из комы, узнал родных и общается с ними жестами.
— Ему гораздо лучше, чем несколько месяцев назад. Тем не менее, физически это очень тяжело. Большую часть времени он лежит в кровати и не может самостоятельно пошевелиться. Он может двигать только головой. Иногда мы сажаем его в инвалидное кресло, раньше это было тяжело.
Сейчас его иммунитет очень слаб и неустойчив. Это нормально для человека, у которого был повреждён мозг. Поначалу мы не могли общаться с ним, поскольку у него были закрыты глаза, пока он был в коме. Но сейчас, если попросить его открыть рот или пошевелить бровью, то он сделает это, — рассказал голландским СМИ брат футболиста.
Парень невероятно силен. Он делает то, во что никто не верил. Врачи ошиблись не только при оказании ему первой помощи, но и в прогнозах. Нури еще поборется, в этом нет сомнений. О нем помнят и