Полупустые трибуны на матчах «Барселоны» и «Реала». Как это понимать?

Источник: Спорт-Экспресс

«БАРСА» И «РЕАЛ» БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ

Стартовый тур ла лиги привлек к себе внимание не только очередным гениальным штрафным в исполнении Лео Месси, несостоявшимся валенсийским дебютом Дениса Черышева или первым за четверть века хет-триком в исполнении новичка испанского чемпионата — португальского нападающего «Севильи» Андре Силвы (последний раз подобное проделывал бразилец Ромарио, который в сезоне-1993/94 начал выступление за «Барсу» с трех мячей в ворота «Реал Сосьедад»). Помимо этого, многие с удивлением отметили крайне низкую посещаемость двух домашних матчей главных фаворитов примеры — «Барселоны» и «Реала».

48 446 человек на игре с «Хетафе» (2:0) — худший показатель «Реала» за 10 лет. Последний раз подобное происходило в сезоне-2008/09, когда встречу 37-го тура с «Мальоркой» на «Сантьяго Бернабеу» посетили 44 270 человек.

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Каталонские болельщики, которые пришли посмотреть на разгром «Алавеса» (3:0), сумели заполнить «Камп Ноу» всего на 52% (52 356 зрителей при общей вместимости 99 354), а поклонники «сливочных» заняли лишь 59% мест на «Сантьяго Бернабеу», наблюдая за победой над «Хетафе» (2:0) — 48 446 человек при общей вместимости 81 044. На этом фоне впечатляющими выглядят показатели в Валенсии, где «Месталья» на матче с «Атлетико» (1:1) не досчиталась всего 7% посетителей — на трибунах сидели 46 174 зрителей (из 49 500).

Самая низкая посещаемость на домашнем матче «Барселоны» за последние годы — 51 645 зрителей на встрече с «Эйбаром» (6:1) в сезоне-2017/18. Игра прошла во вторник и началась в 22:00.

На этот счет есть несколько разных мнений. Во-первых, в Испании сейчас пора отпусков, и большие города пустеют, наполняясь приезжими туристами. Во-вторых, оба матча — и в Барселоне, и в Мадриде — начинались непривычно поздно, в 22:15 по местному времени. В-третьих, в случае испанской столицы, отъезд Криштиану Роналду из «Реала» и отсутствие в «Королевском клубе» звездного дебютанта, который мог бы привлечь дополнительное внимание публики, тоже наверняка сыграло свою роль. Как бы то ни было, если взглянуть на статистику за последние пять лет, станет очевидно — вот уже три года количество зрителей на трибунах «Камп Ноу» и «Сантьяго Бернабеу» в дебютных матчах чемпионата неуклонно снижается. Для того, чтобы оценить масштаб проблемы, стоит проследить за этим графиком в динамике, но неприятная для грандов тенденция уже приобретает определенные контуры.

ЛА ЛИГА В АМЕРИКЕ

Когда в прошлом сентябре президент ла лиги Хавьер Тебас вскользь упомянул о том, что он всерьез исследует вопрос проведения в ближайшем будущем матчей примеры за пределами Испании — например, в Китае или США, — ему никто не поверил. А зря. Тебас вообще такой человек, что если что-то говорит, то с большой долей вероятности потом это исполняет. Обещал, что однажды класико будет сыграно сразу после полудня, исходя из интересов азиатского рынка? Пожалуйста, в минувшем декабре «Реал» и «Барселона» вышли на поле в Мадриде в 13:00, когда вся Испания только садилась за обеденный стол.

«Если НБА и НФЛ проводят свои матчи за пределами США, то что мешает нам провести встречу ла лиги за пределами Испании? Одну, максимум — две. Это наша цель, и мы постараемся реализовать ее уже в этом сезоне».

Так вышло и на этот раз. На прошлой неделе стало известно о том, что ла лига заключила контракт с Relevent — многонациональной корпорацией со штаб-квартирой в Майами, которая занимается развитием индустрии медиа, спорта и развлечений. Соглашение рассчитано на 15 лет и предполагает работу по популяризации футбола в США и Канаде с использованием бренда испанской примеры. Для этого двумя сторонами будет создано совместное (в равных долях по 50%) предприятие La Liga North America — его главный офис расположится в Нью-Йорке, а в задачи будет входить, помимо открытия детских футбольных школ, подготовки квалифицированных тренеров и маркетинговых соглашений, ежегодная организация одного или нескольких матчей с участием топовых испанских команд — «Барселоны», «Реала» и «Атлетико» — на территории США. Причем не товарищеских игр, а именно встреч в рамках чемпионата Испании.

«Как сообщается в исследовании 2016 года, 33 миллиона (из 47) активных футбольных болельщиков в США — поклонники ла лиги, а 30% жителей США, которые интересуются футболом, говорят на испанском языке. Объединяясь с Relevent, мы делаем огромный шаг в сторону международной экспансии» Оскар Майо, директор по международному развитию ла лиги

Руководит Relevent американский миллиардер Стивен Росс — владелец команды НФЛ «Майами Долфинс» и арены «Хард Рок Стэдиум», который весной этого года назывался одним из потенциальных покупателей итальянского «Милана». Эта корпорация в 2013 году уже взялась за раскрутку европейского футбола на американской (и не только) земле, придумав Международный кубок чемпионов — ежегодный клубный товарищеский турнир, который проходит летом в США, Азии и Европе (реже), и куда съезжаются сильнейшие клубы Старого Света. Формально, первый испанский матч, пусть и товарищеский, в Соединенных Штатах уже прошел — в июле 2017 года «Барса» и «Реал» в Майами красивым класико завершили американское турне (3:2 в пользу каталонцев).

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Пока что вокруг этого 15-летнего контракта куда больше вопросов, чем ответов. Кто именно будет играть в США и когда? Как безболезненно встроить многочасовой перелет в и без того плотный график топ-команд? Что будет с испанскими болельщиками, у которых из календаря пропадет один поход на стадион на матч их любимой команды? Тебас обещает принять взвешенное решение, которое никому не навредит, но издание AS уже сообщило, что капитаны всех 20 команд, выступающих в чемпионате Испании, соберутся в офисе Ассоциации испанских футболистов 22 августа — они намерены подготовить заявление, направленное против планов руководства ла лиги проводить матчи турнира на американском континенте.