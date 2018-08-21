Полупустые трибуны на матчах «Барселоны» и «Реала». Как это понимать?
Особенности старта испанского чемпионата.
Особенности старта испанского чемпионата.
«БАРСА» И «РЕАЛ» БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ
Стартовый тур ла лиги привлек к себе внимание не только очередным гениальным штрафным в исполнении Лео Месси, несостоявшимся валенсийским дебютом Дениса Черышева или первым за четверть века
48 446 человек на игре с «Хетафе» (2:0) — худший показатель «Реала» за 10 лет. Последний раз подобное происходило в сезоне-2008/09, когда встречу 37-го тура с «Мальоркой» на «Сантьяго Бернабеу» посетили 44 270 человек.
Каталонские болельщики, которые пришли посмотреть на разгром «Алавеса» (3:0), сумели заполнить «Камп Ноу» всего на 52% (52 356 зрителей при общей вместимости 99 354), а поклонники «сливочных» заняли лишь 59% мест на «Сантьяго Бернабеу», наблюдая за победой над «Хетафе» (2:0) — 48 446 человек при общей вместимости 81 044. На этом фоне впечатляющими выглядят показатели в Валенсии, где «Месталья» на матче с «Атлетико» (1:1) не досчиталась всего 7% посетителей — на трибунах сидели 46 174 зрителей (из 49 500).
Самая низкая посещаемость на домашнем матче «Барселоны» за последние годы — 51 645 зрителей на встрече с «Эйбаром» (6:1) в сезоне-2017/18. Игра прошла во вторник и началась в 22:00.
На этот счет есть несколько разных мнений.
ЛА ЛИГА В АМЕРИКЕ
Когда в прошлом сентябре президент ла лиги Хавьер Тебас вскользь упомянул о том, что он всерьез исследует вопрос проведения в ближайшем будущем матчей примеры за пределами Испании — например, в Китае или США, — ему никто не поверил. А зря. Тебас вообще такой человек, что если
«Если НБА и НФЛ проводят свои матчи за пределами США, то что мешает нам провести встречу ла лиги за пределами Испании? Одну, максимум — две. Это наша цель, и мы постараемся реализовать ее уже в этом сезоне».
Так вышло и на этот раз. На прошлой неделе стало известно о том, что ла лига заключила контракт с Relevent — многонациональной корпорацией со
«Как сообщается в исследовании 2016 года, 33 миллиона (из 47) активных футбольных болельщиков в США — поклонники ла лиги, а 30% жителей США, которые интересуются футболом, говорят на испанском языке. Объединяясь с Relevent, мы делаем огромный шаг в сторону международной экспансии»
Руководит Relevent американский миллиардер Стивен Росс — владелец команды НФЛ «Майами Долфинс» и арены «Хард Рок Стэдиум», который весной этого года назывался одним из потенциальных покупателей итальянского «Милана». Эта корпорация в 2013 году уже взялась за раскрутку европейского футбола на американской (и не только) земле, придумав Международный кубок чемпионов — ежегодный клубный товарищеский турнир, который проходит летом в США, Азии и Европе (реже), и куда съезжаются сильнейшие клубы Старого Света. Формально, первый испанский матч, пусть и товарищеский, в Соединенных Штатах уже прошел — в июле 2017 года «Барса» и «Реал» в Майами красивым класико завершили американское турне (3:2 в пользу каталонцев).
«Матчи ла лиги в США? А что, неплохая идея»
Пока что вокруг этого 15-летнего контракта куда больше вопросов, чем ответов. Кто именно будет играть в США и когда? Как безболезненно встроить многочасовой перелет в и без того плотный график
Так или иначе, в ближайшее время ситуация прояснится. А пока испанский футбол возвращается на привычные рельсы, медленно — так же, как заполняются стадионы на матчи грандов — входя в новый сезон. Эта неторопливость не должна удивлять. Испанцы не любят спешки — неспроста сиесту придумали именно они.