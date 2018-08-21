СМИ: «Рома» продлит контракт с Джеко

Источник: AP 2018

Соглашение с 32-летним боснийцем может быть продлено до 2021 года.

Сообщается, что зарплата форварда не изменится — она по-прежнему будет составлять 5 миллионов евро в год.

Джеко выступает за «Рому» с 2015 года. В минувшем сезоне он провел 49 матчей в составе римского клуба, забил 24 гола и отдал 6 результативных передач.