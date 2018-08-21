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20:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Рома» продлит контракт с Джеко

«Рома» хочет продлить контракт с нападающим Эдином Джеко, утверждает Tuttomercatoweb.

Источник: AP 2018

Соглашение с 32-летним боснийцем может быть продлено до 2021 года.

Сообщается, что зарплата форварда не изменится — она по-прежнему будет составлять 5 миллионов евро в год.

Джеко выступает за «Рому» с 2015 года. В минувшем сезоне он провел 49 матчей в составе римского клуба, забил 24 гола и отдал 6 результативных передач.

В матче 1-го тура серии А против «Торино» Джеко забил победный гол.

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