СМИ: «Рома» продлит контракт с Джеко
«Рома» хочет продлить контракт с нападающим Эдином Джеко, утверждает Tuttomercatoweb.
«Рома» хочет продлить контракт с нападающим Эдином Джеко, утверждает Tuttomercatoweb.
Соглашение с 32-летним боснийцем может быть продлено до 2021 года.
Сообщается, что зарплата форварда не изменится — она
Джеко выступает за «Рому» с 2015 года. В минувшем сезоне он провел 49 матчей в составе римского клуба, забил 24 гола и отдал 6 результативных передач.
В матче 1-го тура серии А против «Торино» Джеко забил победный гол.