СМИ: «Атлетико» готов продать Филипе Луиса в «ПСЖ»
«Атлетико» может продать защитника Филипе Луиса в «ПСЖ», утверждает AS. Мадридский клуб готов расстаться с 33-летним бразильцем за 30 миллионов евро.
«Атлетико» может продать защитника Филипе Луиса в «ПСЖ», утверждает AS. Мадридский клуб готов расстаться с 33-летним бразильцем за 30 миллионов евро.
Французы предлагают за футболиста 5 миллионов евро. Сам игрок хочет переехать в Париж.
Филипе Луис выступал за «Атлетико» с 2010 по 2014 год, а затем — с 2015 года. В составе мадридского клуба он становился чемпионом Испании, а также выигрывал Лигу Европы.
В минувшем сезоне бразилец провел 28 матчей за «Атлетико», забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.