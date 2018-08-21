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23:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Атлетико» готов продать Филипе Луиса в «ПСЖ»

«Атлетико» может продать защитника Филипе Луиса в «ПСЖ», утверждает AS. Мадридский клуб готов расстаться с 33-летним бразильцем за 30 миллионов евро.

Источник: Reuters

Французы предлагают за футболиста 5 миллионов евро. Сам игрок хочет переехать в Париж.

Филипе Луис выступал за «Атлетико» с 2010 по 2014 год, а затем — с 2015 года. В составе мадридского клуба он становился чемпионом Испании, а также выигрывал Лигу Европы.

В минувшем сезоне бразилец провел 28 матчей за «Атлетико», забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.

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