СМИ: «Атлетико» готов продать Филипе Луиса в «ПСЖ»

Французы предлагают за футболиста 5 миллионов евро. Сам игрок хочет переехать в Париж.

Филипе Луис выступал за «Атлетико» с 2010 по 2014 год, а затем — с 2015 года. В составе мадридского клуба он становился чемпионом Испании, а также выигрывал Лигу Европы.