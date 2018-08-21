«Норвежский Месси» будет играть у Слуцкого
19-летний полузащитник «Реала» Мартин Эдегор попробует перезапустить карьеру под руководством российского специалиста.
19-летний полузащитник «Реала» Мартин Эдегор попробует перезапустить карьеру под руководством российского специалиста.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Голландский «Витесс», который возглавляет Леонид Слуцкий, объявил о переходе норвежского футболиста «Реала» Мартина Эдегора. 19-летний атакующий полузащитник «сливочных» проведет ближайший сезон в Арнеме на правах аренды.
КТО ТАКОЙ ЭДЕГОР
Ничего удивительного, если вы уже успели забыть это имя. А ведь всего четыре года назад любое предложение, в котором упоминался Эдегор, было хвалебного толка и начиналось со слов «Самый молодой»:
1. Самый молодой дебютант в истории чемпионатов Норвегии — 15 лет и 117 дней («Стремсгодсет» — «Олесунн» 2:0, голевая передача, 13.04.2014).
2. Самый молодой автор гола в истории чемпионатов Норвегии — 15 лет и 150 дней («Стремсгодсет» — «Сарпсборг» 4:1, 16.05.2014).
3. Самый молодой игрок сборной Норвегии за всю ее историю — 15 лет и 253 дня (Норвегия — ОАЭ 0:0, 27.08.2014).
4. Самый молодой участник отборочного матча чемпионата Европы — 15 лет и 300 дней (Норвегия — Болгария 2:1, 13.10.2014).
Как видите, 2014 год стал для юного футболиста невероятно насыщенным. К концу первого полноценного сезона в «Стремсгодсете» у Эдегора, к тому моменту еще не добравшегося до 16-летия, было уже 24 игры за клуб во всех турнирах, пять голов и шесть результативных передач. Вскоре его признали лучшим молодым игроком чемпионата Норвегии, слава о нем покатилась по Европе, и представители «Барселоны», «Ливерпуля», «Баварии» и «Реала» стали в спешке заказывать билеты в город Драммен, над которым и взошла звезда «норвежского Месси».
ПЕРЕХОД В «РЕАЛ»
Расторопнее всех оказался «Королевский клуб» — в январе 2015 года 16-летний ученик средней школы Мартин Эдегор с помпой перешел в «Реал» за 3,5 миллиона евро, подписав контракт с личным окладом 2,2 миллиона евро в год. Много позже Карло Анчелотти, в ту пору — главный тренер «сливочных», так выскажется об этом трансфере в своей книге «Тихое лидерство»:
— Его переход был пиаром. Меня не волновало, является он лучшим игроком планеты или нет, потому что я не просил его покупать — это было решение президента клуба.
Но тогда, в 2015-м, никто еще не знал, что талант Эдегора в Мадриде так и не раскроется. Одно дело — быть первым парнем на норвежской деревне и совсем другое — биться за место под солнцем в одном из лучших клубов мира. У Мартина сложилось странное расписание: по условиям контракта он несколько дней тренировался с первой командой, но на выходных должен был играть за дубль мадридцев — «Кастилью» — к которому был приписан. Зинедин Зидан, возглавлявший тогда «сливочных» дублеров, был очень невысокого мнения о новичке и вскоре отстранил его от тренировочного процесса за периодические нарушения дисциплины.
Тем не менее, 23 мая 2015 года норвежец еще раз стал «Самым молодым…» и вошел в историю «Реала», дебютировав в 16 лет и 157 дней за основу мадридцев в чемпионате Испании (раньше, чем
АРЕНДА В «ХЕРЕНВЕН»
На этом, правда, все его мадридские достижения закончились. Промаявшись несколько лет в «Кастилье», где за шесть десятков матчей он смог отметиться лишь пятью мячами и восемью передачами, Эдегор уехал на 1,5 года в аренду в «Херенвен». Первый заезд в Голландию вряд ли можно назвать удачным: Мартин сумел закрепиться в основе, но всего три гола и пять передач в 43 играх — слабая строчка в резюме атакующего футболиста. Впрочем, стоит признать: моментами он вспыхивал — и достаточно ярко.
НОВЫЙ ШАГ — СЛУЦКИЙ И «ВИТЕСС»
Как только закончилась одна аренда, тут же началась другая. «Реалу» сейчас точно не до Эдегора, поэтому мадридцы решили оставить норвежца в чемпионате, к которому он уже
Получится ли — узнаем совсем скоро.