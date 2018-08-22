Голкипер «Реала» Навас может стать игроком «Манчестер Сити»
ТАСС, 22 августа. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» намерен начать переговоры по трансферу вратаря сборной
ТАСС, 22 августа. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» намерен начать переговоры по трансферу вратаря сборной
Ранее один из голкиперов английской команды Клаудио Браво получил травму ахиллова сухожилия и теперь может пропустить весь сезон. В связи с этим клуб находится в поиске нового вратаря, так как в распоряжении Хосепа Гвардиолы остался только бразилец Эдерсон Мораес.
Несмотря на то, что трансферное окно в Англии закрылось 9 августа, «Манчестер Сити» имеет возможность заявить футболиста. Согласно правилам, в случае тяжелой травмы игрока, клуб может заменить его в заявке на сезон даже после окончания трансферного периода.
Однако, несмотря на желание англичан, Навас хочет остаться в «Реале» и конкурировать за место в стартовом составе с бельгийцем Тибо Куртуа, купленным этим летом у лондонского «Челси». Действующий контракт костариканца с мадридским клубом действует еще два года.
Навас выступает за «Реал» с 2014 года. Он провел в составе команды 143 матча, позволив соперникам отличиться 142 раза. 46 матчей голкипер отыграл без пропущенных мячей.