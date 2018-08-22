Голкипер «Реала» Навас может стать игроком «Манчестер Сити»

Источник: AP 2018

Ранее один из голкиперов английской команды Клаудио Браво получил травму ахиллова сухожилия и теперь может пропустить весь сезон. В связи с этим клуб находится в поиске нового вратаря, так как в распоряжении Хосепа Гвардиолы остался только бразилец Эдерсон Мораес.

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Несмотря на то, что трансферное окно в Англии закрылось 9 августа, «Манчестер Сити» имеет возможность заявить футболиста. Согласно правилам, в случае тяжелой травмы игрока, клуб может заменить его в заявке на сезон даже после окончания трансферного периода.

Однако, несмотря на желание англичан, Навас хочет остаться в «Реале» и конкурировать за место в стартовом составе с бельгийцем Тибо Куртуа, купленным этим летом у лондонского «Челси». Действующий контракт костариканца с мадридским клубом действует еще два года.