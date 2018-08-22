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08:21 (мск), источник: ТАСС

Голкипер «Реала» Навас может стать игроком «Манчестер Сити»

ТАСС, 22 августа. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» намерен начать переговоры по трансферу вратаря сборной Коста-Рики и испанского «Реала» Кейлора Наваса. Об этом сообщает издание AS.

Источник: AP 2018

Ранее один из голкиперов английской команды Клаудио Браво получил травму ахиллова сухожилия и теперь может пропустить весь сезон. В связи с этим клуб находится в поиске нового вратаря, так как в распоряжении Хосепа Гвардиолы остался только бразилец Эдерсон Мораес.

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Несмотря на то, что трансферное окно в Англии закрылось 9 августа, «Манчестер Сити» имеет возможность заявить футболиста. Согласно правилам, в случае тяжелой травмы игрока, клуб может заменить его в заявке на сезон даже после окончания трансферного периода.

Однако, несмотря на желание англичан, Навас хочет остаться в «Реале» и конкурировать за место в стартовом составе с бельгийцем Тибо Куртуа, купленным этим летом у лондонского «Челси». Действующий контракт костариканца с мадридским клубом действует еще два года.

Навас выступает за «Реал» с 2014 года. Он провел в составе команды 143 матча, позволив соперникам отличиться 142 раза. 46 матчей голкипер отыграл без пропущенных мячей.

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