Бывший футболист «Спартака» Калиниченко покинул тренерский штаб украинского «Полесья»

Калиниченко выступал за «Спартак» в период с 2000 по 2008 годы, вместе с клубом он стал двукратным чемпионом России (2000, 2001), обладателем Кубка страны (2003). Также полузащитник известен по выступлениям за украинские клубы «Днепр» и «Таврию». В составе сборной Украины Калиниченко вышел в ¼ финала чемпионата мира 2006 года, всего провел за национальную команду 47 матчей и забил семь голов.