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10:13 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист «Спартака» Калиниченко покинул тренерский штаб украинского «Полесья»

ТАСС, 22 августа. Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко покинул тренерский штаб клуба второй лиги чемпионата Украины «Полесье». Об этом сообщает пресс-служба житомирского футбольного клуба.

Источник: РИА "Новости"

39-летний специалист входил в штаб главного тренера Александра Призетко, который также покинул клуб. Новым главным тренером команды назначен Анатолий Бессмертный.

Калиниченко выступал за «Спартак» в период с 2000 по 2008 годы, вместе с клубом он стал двукратным чемпионом России (2000, 2001), обладателем Кубка страны (2003). Также полузащитник известен по выступлениям за украинские клубы «Днепр» и «Таврию». В составе сборной Украины Калиниченко вышел в ¼ финала чемпионата мира 2006 года, всего провел за национальную команду 47 матчей и забил семь голов.

Тренерскую карьеру Калиниченко начал в 2015 году, войдя в тренерский штаб харьковского «Металлиста». В системе «Полесья» специалист работал с 2017 года.

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