Летний улов, или в каких клубах КПЛ выступают самые результативные новички межсезонья

«Кайрат» летом пригласил всего трех игроков — нападающих Адеринсолу Эсеолу («Акжайык»), Мартона Эппеля («Гонвед») и защитника Сергея Политевича («Генчлербирлиги»). Первые двое сразу о себе заявили.

Так, 27-летний украинский нападающий Адеринсола Эсеола забил уже семь мячей, четыре из них в чемпионате и три в Лиге Европы.

Его одноклубник Мартон Эппель также не остался в стороне, на счету 26-летнего венгра два гола в КПЛ и шесть мячей в Лиге Европы.

В еврокубковых матчах с участием алматинского клуба было забито 14 мячей, девять из них, как видно, в активе новых игроков.

«Кайсар» в летний период дозаявок пригласил двух форвардов — Братислава Пуношеваца («Кызыл-Жар СК») и Игоря Зеньковича («Атырау»).

Пока лучше себя проявляет сербский легионер, поскольку имеет стабильную игровую практику — четыре гола в шести матчах. К слову, 31-летний Братислав Пуношевац столько же раз отличился за команду «Кызыл-Жар СК», но при этом он провел 15 игр.

30-летний Игорь Зенькович сыграл три матча и отметился только одной голевой передачей, так как в основном выходил на замену.