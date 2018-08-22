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11:54 (мск), источник: Vesti.kz

Летний улов, или в каких клубах КПЛ выступают самые результативные новички межсезонья

В летнее трансферное окно только «Актобе» (из-за систематических невыполнений решений ФИФА по выплатам денежных компенсаций своим бывшим футболистам) было запрещено регистрировать новых игроков, тогда как другие клубы казахстанской премьер-лиги усилились по мере возможности и необходимости. Однако не все угадали с новичками. На данный момент лишь «Кайрат» и «Кайсар» могут похвастаться точечной селекцией ввиду результативного выступления своих новобранцев, передает корреспондент Vesti.kz.

«Кайрат» летом пригласил всего трех игроков — нападающих Адеринсолу Эсеолу («Акжайык»), Мартона Эппеля («Гонвед») и защитника Сергея Политевича («Генчлербирлиги»). Первые двое сразу о себе заявили.

Так, 27-летний украинский нападающий Адеринсола Эсеола забил уже семь мячей, четыре из них в чемпионате и три в Лиге Европы.

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Его одноклубник Мартон Эппель также не остался в стороне, на счету 26-летнего венгра два гола в КПЛ и шесть мячей в Лиге Европы.

В еврокубковых матчах с участием алматинского клуба было забито 14 мячей, девять из них, как видно, в активе новых игроков.

«Кайсар» в летний период дозаявок пригласил двух форвардов — Братислава Пуношеваца («Кызыл-Жар СК») и Игоря Зеньковича («Атырау»).

Пока лучше себя проявляет сербский легионер, поскольку имеет стабильную игровую практику — четыре гола в шести матчах. К слову, 31-летний Братислав Пуношевац столько же раз отличился за команду «Кызыл-Жар СК», но при этом он провел 15 игр.

30-летний Игорь Зенькович сыграл три матча и отметился только одной голевой передачей, так как в основном выходил на замену.

В других клубах некоторые новички также забивают, но не так регулярно как легионеры «Кайрата» и «Кайсара». С летними трансферами всех команд КПЛ можно ознакомиться в нашей «Таблице переходов».

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