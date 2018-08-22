Моуринью проведет встречу с руководством «МЮ» и игроками
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью проведет совместную встречу с руководством клуба и игроками.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью проведет совместную встречу с руководством клуба и игроками.
Как сообщает Daily Mail, португалец хочет обсудить открыто текущую ситуацию в «МЮ». Он планирует поднять вопрос об отношениях с Полем Погба, о подходе руководства клуба к усилению состава и об игре команды на старте сезона.
Напомним, что «МЮ» проиграл во втором туре