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12:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Моуринью проведет встречу с руководством «МЮ» и игроками

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью проведет совместную встречу с руководством клуба и игроками.

Источник: Reuters

Как сообщает Daily Mail, португалец хочет обсудить открыто текущую ситуацию в «МЮ». Он планирует поднять вопрос об отношениях с Полем Погба, о подходе руководства клуба к усилению состава и об игре команды на старте сезона.

Напомним, что «МЮ» проиграл во втором туре премьер-лиги «Брайтону».

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