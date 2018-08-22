Коэнтрау не появлялся на тренировках «Реала»
Португальский защитник Фабиу Коэнтрау ни разу не появился на базе «Реала» в нынешнем сезоне, сообщает AS.
Португальский защитник Фабиу Коэнтрау ни разу не появился на базе «Реала» в нынешнем сезоне, сообщает AS.
У футболиста есть действующий контракт с мадридцами до конца сезона, однако в «Реале» на него не рассчитывают, сам он найти себе новую команду не смог, поскольку его зарплата составляет 2,5 миллиона евро в год.
По данным источника, Коэнтрау тренируется самостоятельно у себя дома. В прошлом сезоне он играл за «Спортинг» на правах аренды.