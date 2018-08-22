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12:53 (мск), источник: Vesti.kz

Достойная кандидатура, или кто из тренеров КПЛ мог бы возглавить «Астану»

«Астана» недавно осталась без главного тренера. Клуб временно покинул украинский специалист Роман Григорчук, передает корреспондент Vesti.kz.

Обычно после таких странных формулировок обратно в команду не возвращаются. Поэтому не исключено, что столичный клуб уже подыскивает нового тренера. Возможно, он будет представлен только в следующем сезоне, так как в текущем нет смысла его назначать. Продолжить борьбу за чемпионство в премьер-лиге и выход в групповой этап Лиги Европы северяне способны и с Григорием Бабаяном. Молодой специалист поработал ассистентом у многих тренеров, накопил свой багаж знаний, в связи с чем в состоянии решать определенные задачи.

При этом в нынешней КПЛ есть специалист, который способен помочь «Астане» в будущем году. Речь идет о Димитаре Димитрове. Почему он? Начнем с того, что астанчанам не везет с тренерами из постсоветского пространства. В свое время ни Сергей Юран, ни Олег Протасов ничего существенного команде не дали. Впрочем, это касается и других специалистов, стоявших у ее штурвала. Станимир Стойлов, конечно же, не в счет. С ним астанчане завоевали четыре чемпионства и устроили переполох в еврокубках. В этом смысле Димитров стал бы достойным преемником.

То, что у него сейчас не идет в «Иртыше» после возвращения, не его вина. Он не занимался комплектацией состава и не готовил команду в предсезонке, когда закладывается основной фундамент, хотя делает все возможное, чтобы вытащить ее со дна турнирной таблицы. Не будем забывать, что Димитров в 2015 году принимал «Иртыш» также в неважном состоянии с турнирной точки зрения, но, несмотря на это, вывел клуб в первую шестерку. В 2016-м помог «Иртышу» завоевать бронзовые медали, а также параллельно квалифицироваться в Лигу Европы. Но впоследствии болгарин почему-то не получил предложения о новом контракте, что стало одной из причин его ухода из «Иртыша» в «Лудогорец» в 2017 году. В сезоне-2017/2018 он привел новый клуб к седьмому званию чемпиона Болгарии. Ранее нынешний рулевой «Иртыша» выигрывал «золото» национальной лиги с «Литексом» и «Левски». Кроме того, тренировал сборную Болгарии, а в национальную команду, как известно, случайных людей не зовут.

Как видим, квалификация Димитрова не вызывает сомнений. Вдобавок он прекрасно осведомлен о казахстанском футболе. С «Астаной», в которой собраны добротные исполнители, он бы мог многого добиться. Очевидно, болгарин и сам не отказался бы ее возглавить, но, наверное, только после завершения чемпионата. Все-таки Димитров не из тех, кто первым бежит с тонущего корабля. К тому же «Иртыш» по-прежнему сохраняет шансы на спасение. Поэтому в межсезонье мог бы с чистой совестью сменить команду. В данном случае необходимо и волевое решение со стороны руководства столичного клуба. Оно, по крайней мере, могло бы провести предварительные переговоры. Определенно, кандидатура Димитрова — заслуживает внимания и тщательного рассмотрения, а там уже выбор за чемпионом.

Напомним, 17 августа «Астана» объявила о временном уходе Романа Григорчука, работавшего в команде с 1 июня. Более подробно об этом можно прочитать здесь.

23 августа столичный клуб проведет первый матч с кипрским АПОЭЛом в раунде плей-офф Лиги Европы. Игра в Никосии начнется в 23:00 по столичному времени. Ответная встреча состоится через неделю на «Астана Арене».

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