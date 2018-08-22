Достойная кандидатура, или кто из тренеров КПЛ мог бы возглавить «Астану»

Обычно после таких странных формулировок обратно в команду не возвращаются. Поэтому не исключено, что столичный клуб уже подыскивает нового тренера. Возможно, он будет представлен только в следующем сезоне, так как в текущем нет смысла его назначать. Продолжить борьбу за чемпионство в премьер-лиге и выход в групповой этап Лиги Европы северяне способны и с Григорием Бабаяном. Молодой специалист поработал ассистентом у многих тренеров, накопил свой багаж знаний, в связи с чем в состоянии решать определенные задачи.

При этом в нынешней КПЛ есть специалист, который способен помочь «Астане» в будущем году. Речь идет о Димитаре Димитрове. Почему он? Начнем с того, что астанчанам не везет с тренерами из постсоветского пространства. В свое время ни Сергей Юран, ни Олег Протасов ничего существенного команде не дали. Впрочем, это касается и других специалистов, стоявших у ее штурвала. Станимир Стойлов, конечно же, не в счет. С ним астанчане завоевали четыре чемпионства и устроили переполох в еврокубках. В этом смысле Димитров стал бы достойным преемником.

То, что у него сейчас не идет в «Иртыше» после возвращения, не его вина. Он не занимался комплектацией состава и не готовил команду в предсезонке, когда закладывается основной фундамент, хотя делает все возможное, чтобы вытащить ее со дна турнирной таблицы. Не будем забывать, что Димитров в 2015 году принимал «Иртыш» также в неважном состоянии с турнирной точки зрения, но, несмотря на это, вывел клуб в первую шестерку. В 2016-м помог «Иртышу» завоевать бронзовые медали, а также параллельно квалифицироваться в Лигу Европы. Но впоследствии болгарин почему-то не получил предложения о новом контракте, что стало одной из причин его ухода из «Иртыша» в «Лудогорец» в 2017 году. В сезоне-2017/2018 он привел новый клуб к седьмому званию чемпиона Болгарии. Ранее нынешний рулевой «Иртыша» выигрывал «золото» национальной лиги с «Литексом» и «Левски». Кроме того, тренировал сборную Болгарии, а в национальную команду, как известно, случайных людей не зовут.

Как видим, квалификация Димитрова не вызывает сомнений. Вдобавок он прекрасно осведомлен о казахстанском футболе. С «Астаной», в которой собраны добротные исполнители, он бы мог многого добиться. Очевидно, болгарин и сам не отказался бы ее возглавить, но, наверное, только после завершения чемпионата. Все-таки Димитров не из тех, кто первым бежит с тонущего корабля. К тому же «Иртыш» по-прежнему сохраняет шансы на спасение. Поэтому в межсезонье мог бы с чистой совестью сменить команду. В данном случае необходимо и волевое решение со стороны руководства столичного клуба. Оно, по крайней мере, могло бы провести предварительные переговоры. Определенно, кандидатура Димитрова — заслуживает внимания и тщательного рассмотрения, а там уже выбор за чемпионом.

Напомним, 17 августа «Астана» объявила о временном уходе Романа Григорчука, работавшего в команде с 1 июня. Более подробно об этом можно прочитать здесь.