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13:33 (мск), источник: Советский спорт

В «Реале» заявили, что не собираются покупать Родриго

За форварда «Валенсии» нужно заплатить 120 миллионов евро.

«Реал» не рассматривает возможность приобретения форварда «Валенсии» Родриго, сообщает Marca.

В клубе заявили, что им не интересен форвард сборной Испании, в контракте которого прописана сумма отступных в размере 120 миллионов евро.

При этом источник не исключает, что таким образом «Реал» дает понять, что просто не хочет платить такую сумму за Родриго и предлагает «Валенсии» найти компромиссный вариант перед закрытием трансферного окна.

Тем более в межсезонье «Валенсия» подписала контракты с двумя форвардами — Кевином Гамейро и Миши Батшуайи, в связи с чем клубу не придется срочно искать замену своему лидеру.

Напомним, Родриго является воспитанником «Реала», но не сыграл ни в одном матче за основную команду. В 2010 году он перешел в «Бенфику» и сразу на один сезон был отдан в аренду в «Болтон». В «Валенсии» форвард выступает с 2014 года и в 136 матчах за клуб забил 38 голов и отдал 20 результативных передач.

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