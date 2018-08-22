В «Реале» заявили, что не собираются покупать Родриго
За форварда «Валенсии» нужно заплатить 120 миллионов евро.
За форварда «Валенсии» нужно заплатить 120 миллионов евро.
«Реал» не рассматривает возможность приобретения форварда «Валенсии» Родриго, сообщает Marca.
В клубе заявили, что им не интересен форвард сборной Испании, в контракте которого прописана сумма отступных в размере 120 миллионов евро.
При этом источник не исключает, что таким образом «Реал» дает понять, что просто не хочет платить такую сумму за Родриго и предлагает «Валенсии» найти компромиссный вариант перед закрытием трансферного окна.
Тем более в межсезонье «Валенсия» подписала контракты с двумя форвардами — Кевином Гамейро и Миши Батшуайи, в связи с чем клубу не придется срочно искать замену своему лидеру.
Напомним, Родриго является воспитанником «Реала», но не сыграл ни в одном матче за основную команду. В 2010 году он перешел в «Бенфику» и сразу на один сезон был отдан в аренду в «Болтон». В «Валенсии» форвард выступает с 2014 года и в 136 матчах за клуб забил 38 голов и отдал 20 результативных передач.