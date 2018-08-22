В «Реале» заявили, что не собираются покупать Родриго

«Реал» не рассматривает возможность приобретения форварда «Валенсии» Родриго, сообщает Marca.

В клубе заявили, что им не интересен форвард сборной Испании, в контракте которого прописана сумма отступных в размере 120 миллионов евро.

При этом источник не исключает, что таким образом «Реал» дает понять, что просто не хочет платить такую сумму за Родриго и предлагает «Валенсии» найти компромиссный вариант перед закрытием трансферного окна.

Тем более в межсезонье «Валенсия» подписала контракты с двумя форвардами — Кевином Гамейро и Миши Батшуайи, в связи с чем клубу не придется срочно искать замену своему лидеру.