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14:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Де Росси готов на понижение зарплаты в два раза, чтобы остаться в «Роме»

Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси готов пожертвовать финансовой выгодой ради возможности остаться в команде.

Источник: Reuters

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset, 35-летний хавбек в ближайшее время обсудит с руководством римлян вариант пролонгации действующего соглашения с клубом. Ожидается, что новый контракт Де Росси будет рассчитан до лета 2020 года. Однако игроку придётся согласиться со значительным уменьшением годового оклада — скорее всего, итальянцу будет предложена зарплата в размере € 1,5 млн плюс бонусы, что в два раза меньше суммы, которую он получает сейчас.

Сам Де Росси мечтает повесить бутсы на гвоздь в качестве игрока «Ромы» и в связи с этим готов пойти на уступки. Полузащитник выступает за римский клуб всю свою карьеру — с 2002 года.

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