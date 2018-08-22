Де Росси готов на понижение зарплаты в два раза, чтобы остаться в «Роме»

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset, 35-летний хавбек в ближайшее время обсудит с руководством римлян вариант пролонгации действующего соглашения с клубом. Ожидается, что новый контракт Де Росси будет рассчитан до лета 2020 года. Однако игроку придётся согласиться со значительным уменьшением годового оклада — скорее всего, итальянцу будет предложена зарплата в размере € 1,5 млн плюс бонусы, что в два раза меньше суммы, которую он получает сейчас.



Сам Де Росси мечтает повесить бутсы на гвоздь в качестве игрока «Ромы» и в связи с этим готов пойти на уступки. Полузащитник выступает за римский клуб всю свою карьеру — с 2002 года.