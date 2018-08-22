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14:22 (мск), источник: Sport24

«Победа — единственное, что идет в счет». Трогательное письмо Маркизио после 25 лет в «Ювентусе»

Попытайтесь не расплакаться.

Клаудио Маркизио 25 лет провел в «Ювентусе». Итальянец родился в Кьери, пригороде Турина. Вся его семья каждый год покупала абонементы на матчи «Юве», а 6-летний Клаудио попал в группу болбоев на «Деле Альпи», старом стадионе его любимой команды. Через год, после пары матчей за детскую команду при заводе ФИАТ, скауты «Ювентуса» забрали Маркизио в свою академию.

С 1993-го до 2018-го футболист лишь однажды покинул «Ювентус». В 2007 году молодой Маркизио приехал в аренду в «Эмполи», стал ключевым футболистом команды, но не смог спасти ее от вылета.

С «Юве» Клаудио завоевал одно чемпионство Серии B, 7 золотых медалей чемпионата Италии, 4 Кубка Италии, 3 Суперкубка, а еще дважды сыграл в финале Лиги чемпионов. Теперь Маркизио покинул родную команду и может оказаться в «ПСЖ» или «Монако».

Sport24 приводит полный перевод его трогательного письма.

«Я провел 25 лет, представляя, кем стану и какие мечты реализую в «Ювентусе». И никогда не думал, что мне придется пережить такой момент, как сейчас. Не важно, какие шаги я сделаю в дальнейшей жизни и карьере, бессмысленно отрицать, что мое сердце и ДНК навсегда останутся двух цветов. Впервые я надел футболку «Ювентуса» в семь лет и с тех пор не снимал ни на секунду. Это моя философия. Я пытался быть послом этой формы в жизни и на футбольном поле.

«В “Ювентусе” победа не важна. Победа единственное, что идет в счет». Это знаменитая цитата Джампьеро Бониперти. Эта фраза так проста и так любима нами.

Победа не важна. Победа единственное, что идет в счет. Когда ты один из маленьких мальчиков, и у тебя есть мечта. Если ты хочешь надеть эту футболку, то знаешь, что должен быть сильнейшим.

Победа не важна. Победа единственное, что идет в счет. Когда ты растешь и твоя мечта постепенно осуществляется, но ты не берешь этого в голову, работаешь в тени своих кумиров. Делаешь все лучшее каждый день, ведь носить эти полосы — вопрос гордости, счастья и ответственности.

Победа не важна. Победа единственное, что идет в счет. Когда, наконец, твои кумиры становятся твоими напарниками, ты должен быть сильным. ДАже если ноги трясутся от одной мысли о выходе на поле с ними. Дель Пьеро, Недвед, Буффон, Трезеге, Каморанези и другие. Чтобы почтить их футболки, ты должен выполнять свою часть дела. И этот принцип применим не только к футболистам, но и к каждому фанату. «Ювентус» побеждает потому, что это одна из лучших команд на поле и за его пределами.

Победа не важна. Победа единственное, что идет в счет. Когда ты чтишь сделку, заключенную с самим собой, и делаешь все, что в твоих силах, чтобы не разочаровать фанатов. Самых верных и искренних в мире.

Когда ты понимаешь, что последние 25 лет твоей жизни внезапно перестали быть твоим настоящим, есть лишь один способ продолжать побеждать: я знаю, что не утрачу свои воспоминания, они — часть меня, а я всегда буду их частью, где бы я ни был.

С наилучшими пожеланиями, Клаудио!.

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