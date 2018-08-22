СМИ: Анри согласился возглавить «Бордо»

Ранее сайт Goal.com опубликовал информацию о том, что специалист готов возглавить команду при условии, что ему гарантируют достаточное финансирование для усиления состава.

Главный тренер Густаво Пойет был отстранен от работы с командой после острых высказываний в адрес боссов за продажу Гаэтана Лаборда в «Монпелье» без согласования с ним, пригрозив уйти в отставку. Президент «Бордо» Стефан Мартен отстранил Пойета от работы. Футболисты «Бордо» негативно восприняли эту новость, некоторые из них отказались тренироваться, поэтому на разговор с ними отправился сам президент клуба.