«Реалу» предложили Фалькао, клуб отказался от трансфера

Источник: Reuters

Форвард «Монако» Радамель Фалькао не интересен «Реалу», сообщает Ondacero.

По информации радиостанции, 32-летнего колумбийца предлагали «Реалу», однако в клубе из Мадрида заявили, что не рассматривают возможность приглашения игрока.

Также «Реалу» предлагали подписать полузащитника «Челси» Виллиана, но и это предложение не заинтересовало действующих победителей Лиги чемпионов. Как заявил управляющий директор «Реала» Анхель Санчес, бразилец — не тот тип игрока, которого подыскивает клуб.