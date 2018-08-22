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15:08 (мск), источник: Советский спорт

«Реалу» предложили Фалькао, клуб отказался от трансфера

Колумбиец не поедет в Мадрид.

Источник: Reuters

Форвард «Монако» Радамель Фалькао не интересен «Реалу», сообщает Ondacero.

По информации радиостанции, 32-летнего колумбийца предлагали «Реалу», однако в клубе из Мадрида заявили, что не рассматривают возможность приглашения игрока.

Также «Реалу» предлагали подписать полузащитника «Челси» Виллиана, но и это предложение не заинтересовало действующих победителей Лиги чемпионов. Как заявил управляющий директор «Реала» Анхель Санчес, бразилец — не тот тип игрока, которого подыскивает клуб.

Напомним, Фалькао играл в Испании за «Атлетико» (2011−2013), после чего перешел в «Монако».

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