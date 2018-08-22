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15:28 (мск), источник: ТАСС

Матчи 1-го тура чемпионатов Испании и Италии в «Одноклассниках» посмотрели 4,6 млн человек

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Матчи первого тура чемпионатов Испании и Италии по футболу в социальной сети «Одноклассники» посмотрели 4,6 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе социальной сети.

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10
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10
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Первый тур чемпионата Италии прошел с 18 по 20 августа, чемпионата Испании — с 17 по 20 августа. Пользователи социальной сети смогли увидеть 10 матчей испанской Ла лиги и пять встреч итальянской Серии А, суммарное количество просмотров составило 10,5 млн.

Аудитория матчей испанского первенства в социальной сети составила около 3 миллионов пользователей, чемпионата Италии — 2,5. Самой популярной трансляцией стал показ дебютного матча капитана сборной Португалии Криштиану Роналду за «Ювентус» против «Кьево» (3:2), ее посмотрели 1,6 млн уникальных зрителей (общее количество просмотров — более 2 млн).

«Одноклассники» впервые транслируют матчи двух европейских первенств, в прошлом сезоне в соцсети проходили трансляции матчей чемпионата Испании. Трансляции, организованные компанией «Телеспорт», проходят в группе телеканала «Сила».

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