Матчи 1-го тура чемпионатов Испании и Италии в «Одноклассниках» посмотрели 4,6 млн человек

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Первый тур чемпионата Италии прошел с 18 по 20 августа, чемпионата Испании — с 17 по 20 августа. Пользователи социальной сети смогли увидеть 10 матчей испанской Ла лиги и пять встреч итальянской Серии А, суммарное количество просмотров составило 10,5 млн.

Аудитория матчей испанского первенства в социальной сети составила около 3 миллионов пользователей, чемпионата Италии — 2,5. Самой популярной трансляцией стал показ дебютного матча капитана сборной Португалии Криштиану Роналду за «Ювентус» против «Кьево» (3:2), ее посмотрели 1,6 млн уникальных зрителей (общее количество просмотров — более 2 млн).