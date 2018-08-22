«Барселона» отказалась от идеи приобретения Погба этим летом
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, скорее всего, останется в команде после закрытия летнего трансферного окна в Европе.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, скорее всего, останется в команде после закрытия летнего трансферного окна в Европе.
По информации Mundo Deportivo, руководство «Барселоны» полностью отказалось от идеи приобретения французского футболиста. В клубе уверены, что игрок не станет подавать запрос об уходе из «Манчестер Юнайтед», а сами манкунианцы не согласятся расставаться с Погба, поскольку уже не смогут найти ему замену — трансферное окно в Англии закрылось 9 августа.
Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» пообщало Погба денежное вознаграждение в размере € 3,8 млн, если тот останется в клубе этим летом.
В нынешнем сезоне Погба принял участие в двух матчах английской