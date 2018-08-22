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15:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» отказалась от идеи приобретения Погба этим летом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, скорее всего, останется в команде после закрытия летнего трансферного окна в Европе.

Источник: Reuters

По информации Mundo Deportivo, руководство «Барселоны» полностью отказалось от идеи приобретения французского футболиста. В клубе уверены, что игрок не станет подавать запрос об уходе из «Манчестер Юнайтед», а сами манкунианцы не согласятся расставаться с Погба, поскольку уже не смогут найти ему замену — трансферное окно в Англии закрылось 9 августа.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» пообщало Погба денежное вознаграждение в размере € 3,8 млн, если тот останется в клубе этим летом.

В нынешнем сезоне Погба принял участие в двух матчах английской Премьер-лиги, в которых дважды поразил ворота соперников с пенальти.

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