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16:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вальядолид» включился в борьбу за право арендовать Лунина у «Реала»

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин пользуется большим спросом на испанском трансферном рынке.

Как сообщает Libertaddigital.com, очередным клубом, желающим взять 19-летнего футболиста в аренду до конца нынешнего сезона, стал «Вальядолид». Клубы уже начали переговоры, которые, по информации портала, проходят успешно.

Как уже сообщалось, Луниным помимо «Вальядолида» интересуются «Эльче» и «Райо Вальекано».

Напомним, Лунин перешёл в «Реал» из луганской «Зари». Трансфер игрока обошёлся «сливочным» в сумму около € 14 млн, включая бонусы. Лунин ещё не успел дебютировать за свою новую команду в официальных матчах. До перехода в «Реал» на украинского голкипера претендовали многие европейские клубы, среди которых «Ливерпуль», «Интер» и «Наполи».

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