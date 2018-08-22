«Вальядолид» включился в борьбу за право арендовать Лунина у «Реала»

Как сообщает Libertaddigital.com, очередным клубом, желающим взять 19-летнего футболиста в аренду до конца нынешнего сезона, стал «Вальядолид». Клубы уже начали переговоры, которые, по информации портала, проходят успешно.



Как уже сообщалось, Луниным помимо «Вальядолида» интересуются «Эльче» и «Райо Вальекано».



Напомним, Лунин перешёл в «Реал» из луганской «Зари». Трансфер игрока обошёлся «сливочным» в сумму около € 14 млн, включая бонусы. Лунин ещё не успел дебютировать за свою новую команду в официальных матчах. До перехода в «Реал» на украинского голкипера претендовали многие европейские клубы, среди которых «Ливерпуль», «Интер» и «Наполи».