«Вальядолид» включился в борьбу за право арендовать Лунина у «Реала»
Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин пользуется большим спросом на испанском трансферном рынке.
Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин пользуется большим спросом на испанском трансферном рынке.
Как сообщает Libertaddigital.com, очередным клубом, желающим взять 19-летнего футболиста в аренду до конца нынешнего сезона, стал «Вальядолид». Клубы уже начали переговоры, которые, по информации портала, проходят успешно.
Как уже сообщалось, Луниным помимо «Вальядолида» интересуются «Эльче» и «Райо Вальекано».
Напомним, Лунин перешёл в «Реал» из луганской «Зари». Трансфер игрока обошёлся «сливочным» в сумму около € 14 млн, включая бонусы. Лунин ещё не успел дебютировать за свою новую команду в официальных матчах. До перехода в «Реал» на украинского голкипера претендовали многие европейские клубы, среди которых «Ливерпуль», «Интер» и «Наполи».