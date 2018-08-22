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18:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Зидан сменит Аллегри в «Ювентусе» в 2019 году

Зинедин Зидан станет новым главным тренером «Ювентуса» в следующем сезоне, утверждает El Mundo Deportivo.

Источник: РИА "Новости"

Француз сменит в этой должности Массимилиано Аллегри, руководящего туринцами с 2014 года. Под его руководством «Юве» выиграл все четыре чемпионата Италии.

Этим летом Зидан покинул «Реал», с которым выиграл три Лиги чемпионов подряд. Из мадридского клуба в «Ювентус» в межсезонье перешел пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

В бытность футболистом Зидан пять лет защищал цвета «Ювентуса» — с 1996 по 2001 год, после чего перешел в «Реал» за рекордную на тот момент сумму в 75 миллионов евро.

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