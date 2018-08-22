СМИ: Зидан сменит Аллегри в «Ювентусе» в 2019 году

Источник: РИА "Новости"

Француз сменит в этой должности Массимилиано Аллегри, руководящего туринцами с 2014 года. Под его руководством «Юве» выиграл все четыре чемпионата Италии.

Этим летом Зидан покинул «Реал», с которым выиграл три Лиги чемпионов подряд. Из мадридского клуба в «Ювентус» в межсезонье перешел пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду.