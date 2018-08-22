«Хочу, чтобы сын тоже стал футболистом». Роналду вырастит нового Криштиану

Криштиану Роналду в тренде. Ну, как всегда. Но сейчас особенно — португалец сменил «Реал» на «Ювентус», Мадрид на Турин, Примеру на Серию А. Любой его шаг по новому городу исследуют фоторепортеры, а уж каждое действие на поле — миллионы по всему миру. В дебютном матче за «Юве» Криш очень старался, 8 раз бил по воротам «Кьево», но так и не забил. Разве что разбил — нос голкиперу Соррентино. Тот не в обиде и даже шутит, что «Криштиану попал так попал».

«Юве» в итоге вырвал победу 3:2, а Роналду продолжает поставлять новости. Криш, если вдруг кто не знает, — отец четырёх детей. Трое от суррогатной матери, один — от подруги Джорджины Родригес, в 2017-м она родила Криштиану дочь. И вот, Роналду в интервью рассказал о будущем своего старшего сына, 8-летнего Криштиану-младшего. Желательно, футбольном будущем.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmwAZo7FDWg/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmwAZo7FDWg/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">La famiglia bianconera! #finoallafine</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/cristiano/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Cristiano Ronaldo</a> (@cristiano) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-21T17:56:16+00:00">21 Авг 2018 в 10:56 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Он очень любит соперничать, как я в детстве, и не любит проигрывать. Я на 100% уверен, что он будет похож на меня. Надеюсь, что с моим опытом и мотивацией я смогу научить его кое-чему, но он сам решит, кем ему быть.

У него есть нужный драйв, хорошее тело, необходимые навыки. Он быстр, с ударом. Да, Криштиану еще маленький, и я не собираюсь на него давить. Но, честно, я очень хочу, чтобы он стал футболистом.

«Ювентус» купил у «Реала» Криштиану за 117 миллионов евро. Это трансферный рекорд итальянской команды.

Только за первые сутки продаж футболки Криштиану в официальном магазине «Юве» ее купили 520 тысяч человек.

А на инстаграм «Юве» за двое суток подписалось 1,4 миллиона новых фоловеров. Неплохо.