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18:50 (мск), источник: Sport24

«Хочу, чтобы сын тоже стал футболистом». Роналду вырастит нового Криштиану

Будущей звезде мирового футбола сейчас 8 лет.

Криштиану Роналду в тренде. Ну, как всегда. Но сейчас особенно — португалец сменил «Реал» на «Ювентус», Мадрид на Турин, Примеру на Серию А. Любой его шаг по новому городу исследуют фоторепортеры, а уж каждое действие на поле — миллионы по всему миру. В дебютном матче за «Юве» Криш очень старался, 8 раз бил по воротам «Кьево», но так и не забил. Разве что разбил — нос голкиперу Соррентино. Тот не в обиде и даже шутит, что «Криштиану попал так попал».

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«Юве» в итоге вырвал победу 3:2, а Роналду продолжает поставлять новости. Криш, если вдруг кто не знает, — отец четырёх детей. Трое от суррогатной матери, один — от подруги Джорджины Родригес, в 2017-м она родила Криштиану дочь. И вот, Роналду в интервью рассказал о будущем своего старшего сына, 8-летнего Криштиану-младшего. Желательно, футбольном будущем.

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«Он очень любит соперничать, как я в детстве, и не любит проигрывать. Я на 100% уверен, что он будет похож на меня. Надеюсь, что с моим опытом и мотивацией я смогу научить его кое-чему, но он сам решит, кем ему быть.

У него есть нужный драйв, хорошее тело, необходимые навыки. Он быстр, с ударом. Да, Криштиану еще маленький, и я не собираюсь на него давить. Но, честно, я очень хочу, чтобы он стал футболистом.

  • «Ювентус» купил у «Реала» Криштиану за 117 миллионов евро. Это трансферный рекорд итальянской команды.
  • Только за первые сутки продаж футболки Криштиану в официальном магазине «Юве» ее купили 520 тысяч человек.
  • А на инстаграм «Юве» за двое суток подписалось 1,4 миллиона новых фоловеров. Неплохо.
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  • За год в «Ювентусе» Роналду будет зарабатывать 31 миллион евро.
  • Трансферная стоимость 33-летнего Криштиану — по-прежнему аж 100 миллионов евро.
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