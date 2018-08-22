«Хочу, чтобы сын тоже стал футболистом». Роналду вырастит нового Криштиану
Будущей звезде мирового футбола сейчас 8 лет.
Будущей звезде мирового футбола сейчас 8 лет.
Криштиану Роналду в тренде. Ну, как всегда. Но сейчас особенно — португалец сменил «Реал» на «Ювентус», Мадрид на Турин, Примеру на Серию А. Любой его шаг по новому городу исследуют фоторепортеры, а уж каждое действие на поле — миллионы по всему миру. В дебютном матче за «Юве» Криш очень старался, 8 раз бил по воротам «Кьево», но так и не забил. Разве что разбил — нос голкиперу Соррентино. Тот не в обиде и даже шутит, что «Криштиану попал так попал».
«Юве» в итоге вырвал победу 3:2, а Роналду продолжает поставлять новости. Криш, если вдруг кто не знает, — отец четырёх детей. Трое от суррогатной матери, один — от подруги Джорджины Родригес, в 2017-м она родила Криштиану дочь. И вот, Роналду в интервью рассказал о будущем своего старшего сына, 8-летнего
«Он очень любит соперничать, как я в детстве, и не любит проигрывать. Я на 100% уверен, что он будет похож на меня. Надеюсь, что с моим опытом и мотивацией я смогу научить его
У него есть нужный драйв, хорошее тело, необходимые навыки. Он быстр, с ударом. Да, Криштиану еще маленький, и я не собираюсь на него давить. Но, честно, я очень хочу, чтобы он стал футболистом.