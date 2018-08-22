Болельщики «МЮ» планируют провести акции протеста против руководства клуба

По данным источника, фанаты намереваются прикрепить баннер к самолёту, который пролетит над стадионом. С помощью баннера болельщики хотят призвать вице-президента «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда покинуть команду. Также баннер будет направлен против владельцев команды, семейства Глэйзеров. В последний раз аналогичные протесты фанаты «Манчестер Юнайтед» проводили в марте 2014 года, когда они были недовольны результатами работы Дэвида Мойеса, возглавлявшего клуб.