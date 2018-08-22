Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Янг Бойз
Динамо З
Футбол. Еврокубки
22:00
Видеотон
АЕК
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Динамо К
Футбол. Кубок России
19:30
Торпедо М2
Шинник0
Футбол. Кубок России
19:00
Чайка2
Армавир0
Футбол. Кубок России
18:30
Луки-ЭнергияП 5:40
Чертаново0
Футбол. Кубок России
18:30
Текстильщик2
Химки3
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Бр1
Авангард К3
Футбол. Кубок России
18:30
КалугаП 2:44
Тамбов4
Футбол. Кубок России
18:30
Черноморец Н2
Сочи1
Футбол. Кубок России
18:00
ВолгарьП 4:20
Факел0
Футбол. Кубок России
18:00
Сызрань-2003П 4:31
Ротор1
Футбол. Кубок России
18:00
Нефтехимик1
Мордовия0
Футбол. Кубок России
17:00
Знамя Труда0
Балтика1
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень2
Сибирь1
Футбол. Кубок России
16:00
Челябинск0
Нижний Новгород1
Футбол. Кубок России
14:30
Динамо БрлП 5:40
Томь0
Футбол. Кубок России
13:00
Сахалин Ю-С3
Зенит Ир0
Футбол. Кубок России
12:00
Луч0
СКА-Хабаровск2
Все события
Фоторепортажи
10Дебют Роналду, лондонское дерби и другие события выходных
7Головин в «Монако». Еще несколько крутых фото на Лазурном побережье
21:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Болельщики «МЮ» планируют провести акции протеста против руководства клуба

Болельщики «Манчестер Юнайтед» намереваются провести акцию протеста перед матчем 3-го тура АПЛ против «Тоттенхэм Хотспур», который состоится 27 августа на «Олд Траффорде», утверждает The Sun.

Источник: Reuters

По данным источника, фанаты намереваются прикрепить баннер к самолёту, который пролетит над стадионом. С помощью баннера болельщики хотят призвать вице-президента «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда покинуть команду. Также баннер будет направлен против владельцев команды, семейства Глэйзеров. В последний раз аналогичные протесты фанаты «Манчестер Юнайтед» проводили в марте 2014 года, когда они были недовольны результатами работы Дэвида Мойеса, возглавлявшего клуб.

В новом сезоне «Манчестер обыграл «Лестер» (2:1) и уступил «Брайтону» (2:3). Главный тренер команды Жозе Моуринью неоднократно выражал негодование в связи с трансферной политикой клуба.

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Александр Емельяненко показал фото из больницы. Кто его так?
Самые сексуальные спортсменки по мнению мужчин. И такие гибкие!
Сульшер и норвежский Лукаку в атаке: с кем сыграет «Зенит»?
Рейтинг Forbes: Мария Шарапова беднеет на глазах
Экс-футболист «Барселоны» отзовет иск к казанскому «Рубину»
Дзюба в третий раз в сезоне признан лучшим игрок тура в РПЛ
Россию обвинили во вмешательстве в выборы президента IBU
«Гамбург» отказался продавать «Зениту» бразильского защитника
Посадили на лавку: Мурат Гассиев остался без суперсерии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь