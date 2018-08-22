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23:15 (мск), источник: ТАСС

Экс-глава Бразильской конфедерации футбола приговорен к 4 годам тюрьмы за коррупцию

ТАСС, 22 августа. Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего президента Бразильской конфедерации футбола Хосе Марию Марина к четырем годам тюрьмы в результате разбирательств по делу о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает AFP.

Источник: AP 2018

Также Марин должен выплатить $1,2 млн в качестве штрафа и возместить ущерб в размере $3,3 млн. 86-летний Марин стал первым из крупных чиновников, фигурировавших в коррупционном скандале в ФИФА, получившим реальный тюремный срок. Сообщается, что во время объявления приговора бразилец не смог сдержать слез. Прокурор запрашивал 10 лет тюрьмы для обвиняемого, но судья приговорил Марина к четырем. Бразилец уже отбыл 13 месяцев в тюрьме, и, согласно сообщениям его юристов, может выйти на свободу через 28 месяцев, если будет хорошо себя вести под заключением.

В декабре прошлого года нью-йоркский суд признал Марина виновным по делу о коррупции. Он признан виновным в получении взяток в обмен на предоставление маркетинговых и телевизионных прав на освещение международных футбольных матчей. По данным обвинения, с 2010 года Марин получил взяток на сумму $6,55 млн.

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Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся 27 мая 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, в том числе бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча, вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, член исполкома Эдуардо Ли, Хосе Мария Марин, президент Федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскевель.

Всего обвинения тогда были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным американского Минюста, за 24 года подозреваемые получили взяток на сумму около $150 млн. Вторая волна арестов началась в Цюрихе 3 декабря 2015 года, когда под стражу был взят экс-президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), бывший вице-президент ФИФА и глава Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Альфред Хавит и бывший вице-президент ФИФА парагваец Анхель Напоут. Всего по делу о коррупции в ФИФА проходят 42 человека.

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