Экс-глава Бразильской конфедерации футбола приговорен к 4 годам тюрьмы за коррупцию
ТАСС, 22 августа. Суд в
ТАСС, 22 августа. Суд в
Также Марин должен выплатить $1,2 млн в качестве штрафа и возместить ущерб в размере $3,3 млн. 86-летний Марин стал первым из крупных чиновников, фигурировавших в коррупционном скандале в ФИФА, получившим реальный тюремный срок. Сообщается, что во время объявления приговора бразилец не смог сдержать слез. Прокурор запрашивал 10 лет тюрьмы для обвиняемого, но судья приговорил Марина к четырем. Бразилец уже отбыл 13 месяцев в тюрьме, и, согласно сообщениям его юристов, может выйти на свободу через 28 месяцев, если будет хорошо себя вести под заключением.
В декабре прошлого года
Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся 27 мая 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, в том числе бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча,
Всего обвинения тогда были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным американского Минюста, за 24 года подозреваемые получили взяток на сумму около $150 млн. Вторая волна арестов началась в Цюрихе 3 декабря 2015 года, когда под стражу был взят