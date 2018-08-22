Роналду рассказал, какой гол считает лучшим в своей карьере

«На мой взгляд, гол в ворота “Ювентуса” был лучшим в моей карьере. Я помню, тогда люди начали аплодировать, и я был невероятно удивлён этим. Такого никогда прежде не было в моей жизни. Невероятный момент», — приводит слова Роналду Football Italia со ссылкой на DAZN Italia.
Напомним, тот матч завершился разгромной победой «Реала» со счётом 3:0. Роналду перешёл в «Ювентус» летом текущего года и подписал четырёхлетний контракт с итальянским клубом. Сумма трансфера футболиста составила € 112 млн. В составе «Реала» португальский нападающий выступал с 2009 года.