Роналду рассказал, какой гол считает лучшим в своей карьере

«На мой взгляд, гол в ворота “Ювентуса” был лучшим в моей карьере. Я помню, тогда люди начали аплодировать, и я был невероятно удивлён этим. Такого никогда прежде не было в моей жизни. Невероятный момент», — приводит слова Роналду Football Italia со ссылкой на DAZN Italia.