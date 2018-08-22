Текущие события
Футбол. Еврокубки
22.08
Янг Бойз1
Динамо З1
Футбол. Еврокубки
22.08
Видеотон1
АЕК2
Футбол. Еврокубки
22.08
Аякс3
Динамо К1
Футбол. Кубок России
22.08
Торпедо М2
Шинник0
Футбол. Кубок России
22.08
Чайка2
Армавир0
Футбол. Кубок России
22.08
Луки-ЭнергияП 5:40
Чертаново0
Футбол. Кубок России
22.08
Текстильщик2
Химки3
Футбол. Кубок России
22.08
Динамо Бр1
Авангард К3
Футбол. Кубок России
22.08
КалугаП 2:44
Тамбов4
Футбол. Кубок России
22.08
Черноморец Н2
Сочи1
Футбол. Кубок России
22.08
ВолгарьП 4:20
Факел0
Футбол. Кубок России
22.08
Сызрань-2003П 4:31
Ротор1
Футбол. Кубок России
22.08
Нефтехимик1
Мордовия0
Футбол. Кубок России
22.08
Знамя Труда0
Балтика1
Футбол. Кубок России
22.08
Тюмень2
Сибирь1
Футбол. Кубок России
22.08
Челябинск0
Нижний Новгород1
Футбол. Кубок России
22.08
Динамо БрлП 5:40
Томь0
Футбол. Кубок России
22.08
Сахалин Ю-С3
Зенит Ир0
Футбол. Кубок России
22.08
Луч0
СКА-Хабаровск2
Все события
Фоторепортажи
7Головин в «Монако». Еще несколько крутых фото на Лазурном побережье
15Как Емельяненко разбили лицо в Москве
22 августа, источник: Чемпионат.com

Роналду рассказал, какой гол считает лучшим в своей карьере

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду назвал лучшим голом в карьере мяч, забитый в ворота туринской команды в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, тогда португалец выступал в составе мадридского «Реала».

«На мой взгляд, гол в ворота “Ювентуса” был лучшим в моей карьере. Я помню, тогда люди начали аплодировать, и я был невероятно удивлён этим. Такого никогда прежде не было в моей жизни. Невероятный момент», — приводит слова Роналду Football Italia со ссылкой на DAZN Italia.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, тот матч завершился разгромной победой «Реала» со счётом 3:0. Роналду перешёл в «Ювентус» летом текущего года и подписал четырёхлетний контракт с итальянским клубом. Сумма трансфера футболиста составила € 112 млн. В составе «Реала» португальский нападающий выступал с 2009 года.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Александр Емельяненко показал фото из больницы. Кто его так?
Самые сексуальные спортсменки по мнению мужчин. И такие гибкие!
Сульшер и норвежский Лукаку в атаке: с кем сыграет «Зенит»?
Плющенко прокомментировал уход Медведевой к канадскому тренеру
Лига Европы: «Уфа» против легенды мирового футбола
Посадили на лавку: Мурат Гассиев остался без суперсерии
«Аякс» одолел киевское «Динамо» в матче плей-офф квалификации ЛЧ
«Мордовия», «Ротор» и «Факел» вылетели из Кубка России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь