«За продуктами гоняем в Швецию». Единственный россиянин в чемпионате Норвегии
Воспитанник «Зенита» синхронно с родным клубом вышел в
Воспитанник «Зенита» синхронно с родным клубом вышел в
В «Зените» он был
«Зенит» и его воспитанник могли пересечься уже на этой стадии еврокубка, но не судьба. В то время как
— Бывшие одноклубники не наводили у вас справок о «Мольде»?
— Думаю, тренерский штаб и аналитики «Зенита» без моих подсказок замечательно разберут соперника и предоставят всю необходимую информацию футболистам.
— Вы против «Мольде» ещё не играли, но представление о команде наверняка имеете —
— Целостную картину на основании нарезок сложно составить. Одно могу сказать точно: в Норвегии все команды физически крепкие. «Мольде» наверняка навяжет «Зениту» борьбу, а что из этого выйдет — посмотрим.
— Первая реакция на результат ответного матча «Зенита» с «Динамо»?
— Мне его сообщили ребята в раздевалке. Конечно, был в небольшом шоке, хотя перед игрой верил, что «Зенит» может отыграться.
— Да ладно.
— Честно! Но сам по себе счёт (8:1), естественно, удивил — не каждый день такое бывает. Уже по возвращении из Хорватии посмотрел обзор, голы.
— Одноклубники иронизировали?
— Подкалывали: «Такого просто не может быть — чистый «договорняк»!». Ничего нового — типичные шуточки для футбольного коллектива.
— «Сарпсборг» синхронно с «Зенитом» вышел в
— Нелегко, в обоих матчах. От «Риеки» даже
— Для городка с населением в 50 тысяч и дебютанта турнира четвёртый раунд Лиги Европы — грандиозный успех?
— Рано делать выводы, пока соревнование продолжается. Может, ещё дальше зайдём, кто знает?
— Торжественная встреча по возвращении из Хорватии была?
— На базу пришло полсотни фанатов, с флагами, песнями. Было красиво и очень приятно. У «Сарпсборга» отличные болельщики. Даже на последнем выезде, в Берген, наш гостевой сектор был активный — человек 150. По меркам Норвегии — прилично.
— Михаил Бирюков охарактеризовал вас как очень ответственного, боевитого игрока: «Силовой, британский стиль — как раз для Саши». Согласитесь?
— Михаилу Юрьевичу со стороны виднее — у него такой опыт. Наверное, он прав.
— В Норвегии футбол жёстче, чем в России?
— Российский футбол мне сложно обсуждать — прочувствовать его изнутри в официальных матчах не удалось. По наблюдениям борьбы в Норвегии больше — даже с вратарями максимально плотно играют. Всё время суматоха вокруг.
— Норвегия и норвежцы
— После Финляндии меня трудно
— Обождите, а цены?
— Вот цены — да, космические (смеётся). Морально был к этому готов, но пока полностью не перестроился. В магазине всё равно в уме переводишь кроны в рубли. Поэтому по возможности гоняем за продуктами в Швецию.
— В Швецию?!
— Ну да, всего 20 минут на машине, а цены в два раза ниже. Условно говоря, за пакетом молока можно и здесь сходить, особой разницы нет. А вот мясо, курица, рыба там значительно дешевле. После тренировки выходишь из душа, ребята спрашивают: «Мы в Швецию. Поедешь?». — «Поеду». Сели, поехали.
— Своего авто нет?
— В перспективе хотелось бы, а пока передвигаюсь пешком или на велосипеде. Иногда ребята подбирают. На машине до базы две минуты езды, на своих двух — около 25: по прямой не пройти. Предпочитаю велик — минут 15 в спокойном темпе.
— Аренда жилья тоже недешёвая?
— Как везде, зависит от размеров и расположения, от очень дешёвого до безумно дорогого. Я снимаю небольшую квартиру в загородном доме. Со слов ребят из команды, хозяин — давний фанат «Сарпсборга». Правда, виделись с ним всего два раза — у меня отдельный вход в дом.
— Чем примечателен Сарпсборг?
— Есть большой деревообрабатывающий комбинат — сложно не заметить. Больше пока рассказать нечего. График напряжённый, много выездов — ещё просто не успел изучить город. В перерывах между тренировками и играми отдыхаю дома.
— Чем заняться в норвежской глубинке в свободное время?
— На рыбалку парни ездят регулярно — минут 15−20 до моря. Если позовут — с удовольствием составлю компанию. В детстве с папой, братом, дедом часто рыбачили на Финском заливе.
— Вычитал, что в Эстфолле говорят на букмоле — одной из двух форм норвежского.
— В языковом вопросе не силён.
— Бирюков, выступая в Финляндии, писал основные термины на пальцах перчаток. Вы — нет?
— Писать не писал, но в «Лахти» почти вся оборона финской была, поэтому использовал подсказ на финском. А так что там, что здесь — команды интернациональные.
— Хотя бы эстонец Тамм
— Немного понимает, но не говорит.
— Перекинуться парой русских слов вообще не с кем?
— Есть одна семья: люди 11 лет живут, работают в Норвегии. Иногда общаемся.
— Английский разговорный — на уровне?
— Учился как спортсмен. Нормально (смеётся).
— На троечку?
— Обижаете. Школу окончил без троек. Потом ещё в лесотехническом институте отучился. Знал бы, что английский так пригодится в жизни, уделял бы ему ещё больше внимания. С другой стороны, у меня и в школе преподаватели были сильные, и в «Зените» практиковался в языке. Когда на тренировке играешь с Нету, Ломбертсом, Гараем, Витселем —
— Но чисто психологически в «Лахти», наверное, полегче было, за компанию с
— Конечно, это облегчает жизнь. Когда знаешь, что можешь после тренировки посмотреть с ребятами футбол, просто поболтать на родном языке — это держит тебя в комфортной зоне.
— Приз лучшему вратарю финской лиги стал полной неожиданностью или было ощущение, что всё получается?
— В игровом плане я себя чувствовал комфортно и уверенно, но такого признания, честно говоря, не ожидал.
— 2017-й — пока лучший в карьере?
— Не так много у меня было сезонов, чтобы было из чего выбирать. 2017-й вышел единственным полноценным: первый раз я был в аренде три месяца и ещё столько же — в начале этого года.
— Что собой награда представляет?
— Статуэтка и часы с гравировкой «Лучший вратарь сезона».
— Забитый гол в первом матче за «Лахти» — отдельная история.
— Да уж, незабываемый дебют! Проигрывали в гостях последней команде лиги — 0:1. В компенсированное время судья назначил штрафной — я и рванул вперёд. Подача с фланга, пробил головой — гол! В первый раз со мной такое — друзья до сих пор подшучивают.
— Напоследок удалось против бывшего одноклубника Рудакова в финской лиге сыграть — и выиграть.
— Было дело. В первом круге он не играл, в запасе остался, а во втором — пересеклись на поле. До сих пор с Максимом общаемся — каждые
— Вашего положения в «Зените» успешный год в Финляндии не изменил?
— В «Зените» сейчас настолько сильная вратарская позиция, что и без меня у штаба головной боли хватает (усмехается). А тогда был другой тренер (Манчини. — Прим. «Чемпионата»), и мы решили, что лучше ещё раз сходить в аренду, туда, где всё получалось.
— В какой момент были ближе всего к первой команде?
— Почувствовать себя первым номером можешь, только играя. А считать себя вторым, третьим или четвёртым вратарём, тем более этим кичиться — смешно.
— Один тренер больше доверяет игроку, другой меньше — разве футболисты этого не чувствуют?
— Доверяют обычно футболистам, которые играют. В моём случае шансы давались только в тренировочных играх, и то по минимуму. Представьте, приезжаешь на сбор, а там — Лодыгин, Кержаков, Малафеев, Бабурин… И ты. И всем надо поиграть. Конечно, мне доставалось немного времени. Вратарская позиция в «Зените» стабильно сильная и в дополнительном укреплении, наверное, не нуждается.
— Предысторию совместного фото с Нойером расскажете?
— Это сборы в Катаре, с
— Вы ведь даже за «Зенит-2» ни разу не сыграли?
— В официальных турнирах — нет. На сборы ездил — в ФНЛ не играл. Не получилось, не срослось.
— Тяжело морально сидеть в родном клубе в глухом запасе?
— Не тяжело, если здраво оценивать и анализировать ситуацию.
— Когда тебе чуть за 20, «здраво оценивать» не
— Когда в основной команде есть Лунёв, Лодыгин и Кержаков, смешно бить себя в грудь кулаком и кричать, что готов играть лучше всех.
— В «Зените» уже ничего не держало?
— Держало всё! Родной город, в команде с семи лет. Конечно, было непросто отказаться от всего этого. Но, проанализировав ситуацию, взвесив планы на будущее, решили с агентом, что сейчас будет правильнее идти дальше своим путём, отдельно от «Зенита».
— Уезжая из России в Европу, молодые футболисты ощутимо теряют в деньгах?
— Здесь вообще дело не в деньгах. Зарабатывать и в России можно. В моём возрасте оставаться дома или уезжать в Европу только из финансовых соображений — неправильно. Сначала надо наиграть опыт, минуты, показать себя.
— Чтобы попасть в ещё более рейтинговую лигу?
— Конечно.
— Хотелось бы встретиться с «Зенитом» в группе Лиги Европы?
— Не надо бежать впереди паровоза — ещё у нас двухматчевое противостояние в