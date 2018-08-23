«За продуктами гоняем в Швецию». Единственный россиянин в чемпионате Норвегии

В «Зените» он был четвёртым-пятым по статусу кипером — в Финляндии стал лучшим вратарём лиги. В родном клубе не играл даже за «фарм» — в Норвегии быстро утвердился в качестве первого номера и стал соавтором громкой сенсации в Лиге Европы. История Александра Васютина — отличный мотивирующий пример для российской молодёжи. Руководство к действию: если дома не получается, не бойтесь оторваться от лавки и попытать счастья на чужбине. Даже если проиграете в финансовом плане — в профессиональном, скорее всего, выиграете.

«Зенит» и его воспитанник могли пересечься уже на этой стадии еврокубка, но не судьба. В то время как сине-бело-голубые явятся в Норвегию на встречу с «Мольде», «Сарпсборг» Васютина улетит в Тель-Авив играть с «Маккаби». С самой горячей, континентальной темы мы и начали разговор с нашим человеком в Элитесериен. Единственным россиянином на весь чемпионат Норвегии.

«Одноклубники подкалывали: «Чистый «договорняк»!»

— Бывшие одноклубники не наводили у вас справок о «Мольде»?

— Думаю, тренерский штаб и аналитики «Зенита» без моих подсказок замечательно разберут соперника и предоставят всю необходимую информацию футболистам.



— Вы против «Мольде» ещё не играли, но представление о команде наверняка имеете — как-никак ближайший сосед «Сарпсборга» по таблице.

— Целостную картину на основании нарезок сложно составить. Одно могу сказать точно: в Норвегии все команды физически крепкие. «Мольде» наверняка навяжет «Зениту» борьбу, а что из этого выйдет — посмотрим.



— Первая реакция на результат ответного матча «Зенита» с «Динамо»?

— Мне его сообщили ребята в раздевалке. Конечно, был в небольшом шоке, хотя перед игрой верил, что «Зенит» может отыграться.



— Да ладно.

— Честно! Но сам по себе счёт (8:1), естественно, удивил — не каждый день такое бывает. Уже по возвращении из Хорватии посмотрел обзор, голы.



— Одноклубники иронизировали?

— Подкалывали: «Такого просто не может быть — чистый «договорняк»!». Ничего нового — типичные шуточки для футбольного коллектива.

«На базе полсотни фанатов встречало — флаги, песни…»

— «Сарпсборг» синхронно с «Зенитом» вышел в плей-офф Лиги Европы. Тяжело пришлось в Риеке?

— Нелегко, в обоих матчах. От «Риеки» даже кто-то на ЧМ-2018 в Россию ездил (Филип Брадарич. — Прим. «Чемпионата»). Хорваты отлично работают с мячом, навязывают свою игру. Спасибо защитникам — оставили мне не очень много работы, внимательно сыграли. Хотя какие-то эпизоды, конечно, были.



— Для городка с населением в 50 тысяч и дебютанта турнира четвёртый раунд Лиги Европы — грандиозный успех?

— Рано делать выводы, пока соревнование продолжается. Может, ещё дальше зайдём, кто знает?



— Торжественная встреча по возвращении из Хорватии была?

— На базу пришло полсотни фанатов, с флагами, песнями. Было красиво и очень приятно. У «Сарпсборга» отличные болельщики. Даже на последнем выезде, в Берген, наш гостевой сектор был активный — человек 150. По меркам Норвегии — прилично.



— Михаил Бирюков охарактеризовал вас как очень ответственного, боевитого игрока: «Силовой, британский стиль — как раз для Саши». Согласитесь?

— Михаилу Юрьевичу со стороны виднее — у него такой опыт. Наверное, он прав.



— В Норвегии футбол жёстче, чем в России?

— Российский футбол мне сложно обсуждать — прочувствовать его изнутри в официальных матчах не удалось. По наблюдениям борьбы в Норвегии больше — даже с вратарями максимально плотно играют. Всё время суматоха вокруг.

«На тренировки езжу на велике»

— Норвегия и норвежцы чем-то удивляют?

— После Финляндии меня трудно чем-то удивить — примерно такой же неспешный жизненный ритм, схожий менталитет людей.



— Обождите, а цены?

— Вот цены — да, космические (смеётся). Морально был к этому готов, но пока полностью не перестроился. В магазине всё равно в уме переводишь кроны в рубли. Поэтому по возможности гоняем за продуктами в Швецию.



— В Швецию?!

— Ну да, всего 20 минут на машине, а цены в два раза ниже. Условно говоря, за пакетом молока можно и здесь сходить, особой разницы нет. А вот мясо, курица, рыба там значительно дешевле. После тренировки выходишь из душа, ребята спрашивают: «Мы в Швецию. Поедешь?». — «Поеду». Сели, поехали.



— Своего авто нет?

— В перспективе хотелось бы, а пока передвигаюсь пешком или на велосипеде. Иногда ребята подбирают. На машине до базы две минуты езды, на своих двух — около 25: по прямой не пройти. Предпочитаю велик — минут 15 в спокойном темпе.



— Аренда жилья тоже недешёвая?

— Как везде, зависит от размеров и расположения, от очень дешёвого до безумно дорогого. Я снимаю небольшую квартиру в загородном доме. Со слов ребят из команды, хозяин — давний фанат «Сарпсборга». Правда, виделись с ним всего два раза — у меня отдельный вход в дом.



— Чем примечателен Сарпсборг?

— Есть большой деревообрабатывающий комбинат — сложно не заметить. Больше пока рассказать нечего. График напряжённый, много выездов — ещё просто не успел изучить город. В перерывах между тренировками и играми отдыхаю дома.



— Чем заняться в норвежской глубинке в свободное время?

— На рыбалку парни ездят регулярно — минут 15−20 до моря. Если позовут — с удовольствием составлю компанию. В детстве с папой, братом, дедом часто рыбачили на Финском заливе.

«Когда рядом Нету, Ломбертс, Витсель — волей-неволей заговоришь по-английски»

— Вычитал, что в Эстфолле говорят на букмоле — одной из двух форм норвежского.

— В языковом вопросе не силён. Какие-то банальные слова — вроде «спасибо» — могу сказать по-норвежски. В раздевалке и в быту английского хватает.

— Бирюков, выступая в Финляндии, писал основные термины на пальцах перчаток. Вы — нет?

— Писать не писал, но в «Лахти» почти вся оборона финской была, поэтому использовал подсказ на финском. А так что там, что здесь — команды интернациональные.



— Хотя бы эстонец Тамм по-русски говорит?

— Немного понимает, но не говорит.



— Перекинуться парой русских слов вообще не с кем?

— Есть одна семья: люди 11 лет живут, работают в Норвегии. Иногда общаемся.



— Английский разговорный — на уровне?

— Учился как спортсмен. Нормально (смеётся).



— На троечку?

— Обижаете. Школу окончил без троек. Потом ещё в лесотехническом институте отучился. Знал бы, что английский так пригодится в жизни, уделял бы ему ещё больше внимания. С другой стороны, у меня и в школе преподаватели были сильные, и в «Зените» практиковался в языке. Когда на тренировке играешь с Нету, Ломбертсом, Гараем, Витселем — волей-неволей заговоришь по-английски. В Финляндии эти навыки здорово пригодились.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bk2yVA2ndUG/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bk2yVA2ndUG/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Velkommen til oss, Aleksandr Vasyutin ? Les alt om vår nye keeper på klubbens nettsider. #eliteserien #sarpsborg #sarp08</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sarp08/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Sarpsborg 08</a> (@sarp08) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-05T16:05:12+00:00">5 Июл 2018 в 9:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Но чисто психологически в «Лахти», наверное, полегче было, за компанию с земляками-ровесниками?

— Конечно, это облегчает жизнь. Когда знаешь, что можешь после тренировки посмотреть с ребятами футбол, просто поболтать на родном языке — это держит тебя в комфортной зоне. Жили-то мы по отдельности, но после тренировок часто собирались. Из нашей компании в «Лахти» Паша Осипов и Артём Вяткин остались.

«Подача с фланга, пробил головой — гол!»

— Приз лучшему вратарю финской лиги стал полной неожиданностью или было ощущение, что всё получается?

— В игровом плане я себя чувствовал комфортно и уверенно, но такого признания, честно говоря, не ожидал.



— 2017-й — пока лучший в карьере?

— Не так много у меня было сезонов, чтобы было из чего выбирать. 2017-й вышел единственным полноценным: первый раз я был в аренде три месяца и ещё столько же — в начале этого года.



— Что собой награда представляет?

— Статуэтка и часы с гравировкой «Лучший вратарь сезона».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BbXVLzyhpeK/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:34.49074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbXVLzyhpeK/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">??⚽️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/95sava95/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Aleksandr Vasyutin</a> (@95sava95) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-11T18:11:32+00:00">11 Ноя 2017 в 10:11 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Забитый гол в первом матче за «Лахти» — отдельная история.

— Да уж, незабываемый дебют! Проигрывали в гостях последней команде лиги — 0:1. В компенсированное время судья назначил штрафной — я и рванул вперёд. Подача с фланга, пробил головой — гол! В первый раз со мной такое — друзья до сих пор подшучивают.



— Напоследок удалось против бывшего одноклубника Рудакова в финской лиге сыграть — и выиграть.

— Было дело. В первом круге он не играл, в запасе остался, а во втором — пересеклись на поле. До сих пор с Максимом общаемся — каждые два-три дня списываемся. Я интересуюсь его успехами, он — моими. Обсуждаем, комментируем. Рудаков постоянно играет за ХИК, и, на мой взгляд, очень прилично — искренне рад за него.

«Приезжаешь на сбор, а там — Лодыгин, Кержаков, Малафеев, Бабурин…»

— Вашего положения в «Зените» успешный год в Финляндии не изменил?

— В «Зените» сейчас настолько сильная вратарская позиция, что и без меня у штаба головной боли хватает (усмехается). А тогда был другой тренер (Манчини. — Прим. «Чемпионата»), и мы решили, что лучше ещё раз сходить в аренду, туда, где всё получалось.



— В какой момент были ближе всего к первой команде?

— Почувствовать себя первым номером можешь, только играя. А считать себя вторым, третьим или четвёртым вратарём, тем более этим кичиться — смешно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/xw91ALNOqD/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/xw91ALNOqD/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#Repost @malafeev16ru with @repostapp. ・・・ Вратарская бригада!) @baburishe @maxrudakov @95sava95 @malafeev16ru Юра ты где?) @lodygin1 #Зенит #Катар #вратари #отель</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/95sava95/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Aleksandr Vasyutin</a> (@95sava95) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-01-12T19:09:08+00:00">12 Янв 2015 в 11:09 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Один тренер больше доверяет игроку, другой меньше — разве футболисты этого не чувствуют?

— Доверяют обычно футболистам, которые играют. В моём случае шансы давались только в тренировочных играх, и то по минимуму. Представьте, приезжаешь на сбор, а там — Лодыгин, Кержаков, Малафеев, Бабурин… И ты. И всем надо поиграть. Конечно, мне доставалось немного времени. Вратарская позиция в «Зените» стабильно сильная и в дополнительном укреплении, наверное, не нуждается.



— Предысторию совместного фото с Нойером расскажете?

— Это сборы в Катаре, с Виллаш-Боашем. В соседнем отеле «Бавария» базировалась. В один из дней Тимощук — спасибо Анатолию большое за памятную встречу — собрал нас, молодых вратарей, и повёл знакомиться с Нойером. Минут 10 с Мануэлем пообщались, задали какие-то вопросы. Методики подготовки, совмещение силовых тренировок с игровыми — всё в таком духе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/x16KxpNOl7/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/x16KxpNOl7/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#Зенит #ЗенитВКатаре #Zenit #BayernMunich #Neuer @manuelneuerfcb #Strong #Машина #СпасибоТимо @power4timo</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/95sava95/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Aleksandr Vasyutin</a> (@95sava95) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-01-14T17:13:22+00:00">14 Янв 2015 в 9:13 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.