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09:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«За продуктами гоняем в Швецию». Единственный россиянин в чемпионате Норвегии

Воспитанник «Зенита» синхронно с родным клубом вышел в плей-офф Лиги Европы.

В «Зените» он был четвёртым-пятым по статусу кипером — в Финляндии стал лучшим вратарём лиги. В родном клубе не играл даже за «фарм» — в Норвегии быстро утвердился в качестве первого номера и стал соавтором громкой сенсации в Лиге Европы. История Александра Васютина — отличный мотивирующий пример для российской молодёжи. Руководство к действию: если дома не получается, не бойтесь оторваться от лавки и попытать счастья на чужбине. Даже если проиграете в финансовом плане — в профессиональном, скорее всего, выиграете.

«Зенит» и его воспитанник могли пересечься уже на этой стадии еврокубка, но не судьба. В то время как сине-бело-голубые явятся в Норвегию на встречу с «Мольде», «Сарпсборг» Васютина улетит в Тель-Авив играть с «Маккаби». С самой горячей, континентальной темы мы и начали разговор с нашим человеком в Элитесериен. Единственным россиянином на весь чемпионат Норвегии.

«Одноклубники подкалывали: «Чистый «договорняк»!»

— Бывшие одноклубники не наводили у вас справок о «Мольде»?
— Думаю, тренерский штаб и аналитики «Зенита» без моих подсказок замечательно разберут соперника и предоставят всю необходимую информацию футболистам.

— Вы против «Мольде» ещё не играли, но представление о команде наверняка имеете — как-никак ближайший сосед «Сарпсборга» по таблице.
— Целостную картину на основании нарезок сложно составить. Одно могу сказать точно: в Норвегии все команды физически крепкие. «Мольде» наверняка навяжет «Зениту» борьбу, а что из этого выйдет — посмотрим.

— Первая реакция на результат ответного матча «Зенита» с «Динамо»?
— Мне его сообщили ребята в раздевалке. Конечно, был в небольшом шоке, хотя перед игрой верил, что «Зенит» может отыграться.

— Да ладно.
— Честно! Но сам по себе счёт (8:1), естественно, удивил — не каждый день такое бывает. Уже по возвращении из Хорватии посмотрел обзор, голы.

— Одноклубники иронизировали?
— Подкалывали: «Такого просто не может быть — чистый «договорняк»!». Ничего нового — типичные шуточки для футбольного коллектива.

«На базе полсотни фанатов встречало — флаги, песни…»

— «Сарпсборг» синхронно с «Зенитом» вышел в плей-офф Лиги Европы. Тяжело пришлось в Риеке?
— Нелегко, в обоих матчах. От «Риеки» даже кто-то на ЧМ-2018 в Россию ездил (Филип Брадарич. — Прим. «Чемпионата»). Хорваты отлично работают с мячом, навязывают свою игру. Спасибо защитникам — оставили мне не очень много работы, внимательно сыграли. Хотя какие-то эпизоды, конечно, были.

— Для городка с населением в 50 тысяч и дебютанта турнира четвёртый раунд Лиги Европы — грандиозный успех?
— Рано делать выводы, пока соревнование продолжается. Может, ещё дальше зайдём, кто знает?

— Торжественная встреча по возвращении из Хорватии была?
— На базу пришло полсотни фанатов, с флагами, песнями. Было красиво и очень приятно. У «Сарпсборга» отличные болельщики. Даже на последнем выезде, в Берген, наш гостевой сектор был активный — человек 150. По меркам Норвегии — прилично.

— Михаил Бирюков охарактеризовал вас как очень ответственного, боевитого игрока: «Силовой, британский стиль — как раз для Саши». Согласитесь?
— Михаилу Юрьевичу со стороны виднее — у него такой опыт. Наверное, он прав.

— В Норвегии футбол жёстче, чем в России?
— Российский футбол мне сложно обсуждать — прочувствовать его изнутри в официальных матчах не удалось. По наблюдениям борьбы в Норвегии больше — даже с вратарями максимально плотно играют. Всё время суматоха вокруг.

«На тренировки езжу на велике»

— Норвегия и норвежцы чем-то удивляют?
— После Финляндии меня трудно чем-то удивить — примерно такой же неспешный жизненный ритм, схожий менталитет людей.

— Обождите, а цены?
— Вот цены — да, космические (смеётся). Морально был к этому готов, но пока полностью не перестроился. В магазине всё равно в уме переводишь кроны в рубли. Поэтому по возможности гоняем за продуктами в Швецию.

— В Швецию?!
— Ну да, всего 20 минут на машине, а цены в два раза ниже. Условно говоря, за пакетом молока можно и здесь сходить, особой разницы нет. А вот мясо, курица, рыба там значительно дешевле. После тренировки выходишь из душа, ребята спрашивают: «Мы в Швецию. Поедешь?». — «Поеду». Сели, поехали.

— Своего авто нет?
— В перспективе хотелось бы, а пока передвигаюсь пешком или на велосипеде. Иногда ребята подбирают. На машине до базы две минуты езды, на своих двух — около 25: по прямой не пройти. Предпочитаю велик — минут 15 в спокойном темпе.

— Аренда жилья тоже недешёвая?
— Как везде, зависит от размеров и расположения, от очень дешёвого до безумно дорогого. Я снимаю небольшую квартиру в загородном доме. Со слов ребят из команды, хозяин — давний фанат «Сарпсборга». Правда, виделись с ним всего два раза — у меня отдельный вход в дом.

— Чем примечателен Сарпсборг?
— Есть большой деревообрабатывающий комбинат — сложно не заметить. Больше пока рассказать нечего. График напряжённый, много выездов — ещё просто не успел изучить город. В перерывах между тренировками и играми отдыхаю дома.

— Чем заняться в норвежской глубинке в свободное время?
— На рыбалку парни ездят регулярно — минут 15−20 до моря. Если позовут — с удовольствием составлю компанию. В детстве с папой, братом, дедом часто рыбачили на Финском заливе.

«Когда рядом Нету, Ломбертс, Витсель — волей-неволей заговоришь по-английски»

— Вычитал, что в Эстфолле говорят на букмоле — одной из двух форм норвежского.
— В языковом вопросе не силён. Какие-то банальные слова — вроде «спасибо» — могу сказать по-норвежски. В раздевалке и в быту английского хватает.

— Бирюков, выступая в Финляндии, писал основные термины на пальцах перчаток. Вы — нет?
— Писать не писал, но в «Лахти» почти вся оборона финской была, поэтому использовал подсказ на финском. А так что там, что здесь — команды интернациональные.

— Хотя бы эстонец Тамм по-русски говорит?
— Немного понимает, но не говорит.

— Перекинуться парой русских слов вообще не с кем?
— Есть одна семья: люди 11 лет живут, работают в Норвегии. Иногда общаемся.

— Английский разговорный — на уровне?
— Учился как спортсмен. Нормально (смеётся).

— На троечку?
— Обижаете. Школу окончил без троек. Потом ещё в лесотехническом институте отучился. Знал бы, что английский так пригодится в жизни, уделял бы ему ещё больше внимания. С другой стороны, у меня и в школе преподаватели были сильные, и в «Зените» практиковался в языке. Когда на тренировке играешь с Нету, Ломбертсом, Гараем, Витселем — волей-неволей заговоришь по-английски. В Финляндии эти навыки здорово пригодились.

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— Но чисто психологически в «Лахти», наверное, полегче было, за компанию с земляками-ровесниками?
— Конечно, это облегчает жизнь. Когда знаешь, что можешь после тренировки посмотреть с ребятами футбол, просто поболтать на родном языке — это держит тебя в комфортной зоне. Жили-то мы по отдельности, но после тренировок часто собирались. Из нашей компании в «Лахти» Паша Осипов и Артём Вяткин остались.

«Подача с фланга, пробил головой — гол!»

— Приз лучшему вратарю финской лиги стал полной неожиданностью или было ощущение, что всё получается?
— В игровом плане я себя чувствовал комфортно и уверенно, но такого признания, честно говоря, не ожидал.

— 2017-й — пока лучший в карьере?
— Не так много у меня было сезонов, чтобы было из чего выбирать. 2017-й вышел единственным полноценным: первый раз я был в аренде три месяца и ещё столько же — в начале этого года.

— Что собой награда представляет?
— Статуэтка и часы с гравировкой «Лучший вратарь сезона».

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— Забитый гол в первом матче за «Лахти» — отдельная история.
— Да уж, незабываемый дебют! Проигрывали в гостях последней команде лиги — 0:1. В компенсированное время судья назначил штрафной — я и рванул вперёд. Подача с фланга, пробил головой — гол! В первый раз со мной такое — друзья до сих пор подшучивают.

— Напоследок удалось против бывшего одноклубника Рудакова в финской лиге сыграть — и выиграть.
— Было дело. В первом круге он не играл, в запасе остался, а во втором — пересеклись на поле. До сих пор с Максимом общаемся — каждые два-три дня списываемся. Я интересуюсь его успехами, он — моими. Обсуждаем, комментируем. Рудаков постоянно играет за ХИК, и, на мой взгляд, очень прилично — искренне рад за него.

«Приезжаешь на сбор, а там — Лодыгин, Кержаков, Малафеев, Бабурин…»

— Вашего положения в «Зените» успешный год в Финляндии не изменил?
— В «Зените» сейчас настолько сильная вратарская позиция, что и без меня у штаба головной боли хватает (усмехается). А тогда был другой тренер (Манчини. — Прим. «Чемпионата»), и мы решили, что лучше ещё раз сходить в аренду, туда, где всё получалось.

— В какой момент были ближе всего к первой команде?
— Почувствовать себя первым номером можешь, только играя. А считать себя вторым, третьим или четвёртым вратарём, тем более этим кичиться — смешно.

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— Один тренер больше доверяет игроку, другой меньше — разве футболисты этого не чувствуют?
— Доверяют обычно футболистам, которые играют. В моём случае шансы давались только в тренировочных играх, и то по минимуму. Представьте, приезжаешь на сбор, а там — Лодыгин, Кержаков, Малафеев, Бабурин… И ты. И всем надо поиграть. Конечно, мне доставалось немного времени. Вратарская позиция в «Зените» стабильно сильная и в дополнительном укреплении, наверное, не нуждается.

— Предысторию совместного фото с Нойером расскажете?
— Это сборы в Катаре, с Виллаш-Боашем. В соседнем отеле «Бавария» базировалась. В один из дней Тимощук — спасибо Анатолию большое за памятную встречу — собрал нас, молодых вратарей, и повёл знакомиться с Нойером. Минут 10 с Мануэлем пообщались, задали какие-то вопросы. Методики подготовки, совмещение силовых тренировок с игровыми — всё в таком духе.

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— Вы ведь даже за «Зенит-2» ни разу не сыграли?
— В официальных турнирах — нет. На сборы ездил — в ФНЛ не играл. Не получилось, не срослось.

— Тяжело морально сидеть в родном клубе в глухом запасе?
— Не тяжело, если здраво оценивать и анализировать ситуацию.

— Когда тебе чуть за 20, «здраво оценивать» не так-то просто.
— Когда в основной команде есть Лунёв, Лодыгин и Кержаков, смешно бить себя в грудь кулаком и кричать, что готов играть лучше всех.

— В «Зените» уже ничего не держало?
— Держало всё! Родной город, в команде с семи лет. Конечно, было непросто отказаться от всего этого. Но, проанализировав ситуацию, взвесив планы на будущее, решили с агентом, что сейчас будет правильнее идти дальше своим путём, отдельно от «Зенита».

— Уезжая из России в Европу, молодые футболисты ощутимо теряют в деньгах?
— Здесь вообще дело не в деньгах. Зарабатывать и в России можно. В моём возрасте оставаться дома или уезжать в Европу только из финансовых соображений — неправильно. Сначала надо наиграть опыт, минуты, показать себя.

— Чтобы попасть в ещё более рейтинговую лигу?
— Конечно.

— Хотелось бы встретиться с «Зенитом» в группе Лиги Европы?
— Не надо бежать впереди паровоза — ещё у нас двухматчевое противостояние в плей-офф и у «Зенита».

Сарпсборг 08
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