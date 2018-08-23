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09:59 (мск), источник: ТАСС

Акции «Манчестер Юнайтед» подорожали до рекордного уровня на Нью-Йоркской фондовой бирже

ТАСС, 23 августа. Стоимость акций английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» на Нью-Йоркской фондовой бирже достигла рекордного уровня. Об этом сообщает ESPN.

Источник: Reuters

По информации телекомпании, рекордная стоимость акций была достигнута во вторник. В ходе дня акции продавались за $24,2, на момент закрытия биржи стоимость одной акции составляла $23,1. Это на 40 процентов больше стоимости акций прошлогоднего уровня ($16,5).

Доход «Манчестер Юнайтед» за последние два года составил около €557 млн евро. Отмечается, что в новом финансовом отчете клуба, который будет представлен в сентябре, доход «Манчестер Юнайтед» будет составлять около €600 млн.

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