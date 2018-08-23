Акции «Манчестер Юнайтед» подорожали до рекордного уровня на Нью-Йоркской фондовой бирже

По информации телекомпании, рекордная стоимость акций была достигнута во вторник. В ходе дня акции продавались за $24,2, на момент закрытия биржи стоимость одной акции составляла $23,1. Это на 40 процентов больше стоимости акций прошлогоднего уровня ($16,5).