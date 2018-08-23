Акции «Манчестер Юнайтед» подорожали до рекордного уровня на Нью-Йоркской фондовой бирже
ТАСС, 23 августа. Стоимость акций английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» на
ТАСС, 23 августа. Стоимость акций английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» на
По информации телекомпании, рекордная стоимость акций была достигнута во вторник. В ходе дня акции продавались за $24,2, на момент закрытия биржи стоимость одной акции составляла $23,1. Это на 40 процентов больше стоимости акций прошлогоднего уровня ($16,5).
Доход «Манчестер Юнайтед» за последние два года составил около €557 млн евро. Отмечается, что в новом финансовом отчете клуба, который будет представлен в сентябре, доход «Манчестер Юнайтед» будет составлять около €600 млн.