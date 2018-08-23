Азар назвал условие, при котором будет готов продлить контракт с «Челси»

По информации издания, бельгийский футболист заявил об этом руководству клуба, однако также назвал условие, необходимое для продления соглашения. Азар будет готов остаться в «Челси» на длительный срок, если команда по итогам нынешней кампании сумеет финишировать в первой четвёрке английской Премьер-лиги и обеспечить себе участие в Лиге чемпионов.



Действующий контракт хавбека с синими рассчитан до лета 2020 года, и, как сообщалось ранее, руководство клуба намерено продлить соглашение и готово увеличить недельный оклад игрока с £ 220 тыс. (€ 245 тыс.) до £ 300 тыс. (€ 334 тыс.).



«Челси» по итогам прошлого сезона занял пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги и вышел в Лигу Европы.