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10:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Азар назвал условие, при котором будет готов продлить контракт с «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар готов остаться в клубе после окончания нынешнего сезона, сообщает The Times.

Источник: Reuters

По информации издания, бельгийский футболист заявил об этом руководству клуба, однако также назвал условие, необходимое для продления соглашения. Азар будет готов остаться в «Челси» на длительный срок, если команда по итогам нынешней кампании сумеет финишировать в первой четвёрке английской Премьер-лиги и обеспечить себе участие в Лиге чемпионов.

Действующий контракт хавбека с синими рассчитан до лета 2020 года, и, как сообщалось ранее, руководство клуба намерено продлить соглашение и готово увеличить недельный оклад игрока с £ 220 тыс. (€ 245 тыс.) до £ 300 тыс. (€ 334 тыс.).

«Челси» по итогам прошлого сезона занял пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги и вышел в Лигу Европы.

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